Календарь красоты на ноябрь 2025 года: астролог рассказал, что обязательно учесть в этом месяце
Ноябрь 2025 — не лучшее время для того, чтобы впервые пробовать косметические процедуры, менять мастера или радикально обновлять образ: энергия разворачивается во внутрь, и результат может оказаться непредсказуемым.
В период ретроградного Меркурия с 9 по 29 ноября, любые новые начинания — особенно связанные с телом, внешностью и уходом — требуют особой осторожности. Однако если вы уже начали курс ухода, планировали повторную процедуру или возвращаетесь к проверенному специалисту — такие действия будут поддержаны. Ретро Меркурий благоволит к пересмотру, корректировке и углублению, но не к эксперименту, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).
Это не лучшее время для кардинальных изменений во внешности, особенно если они продиктованы завистью, болью или желанием что-то «стереть» в себе. Но эти дни подходят для поддерживающих сеансов или исправления неудовлетворительной работы косметолога или другого специалиста.
С 1 по 8 ноября — до начала ретроградного Меркурия — пространство еще сохраняет относительную стабильность, особенно в вопросах ухода за собой. Идеальное время для того, чтобы завершить курс процедур или же работу, связанную с эстетической реставрацией зубов. В этот период допустимо проводить косметологические процедуры, вплоть до хирургического вмешательства.
С 4 ноября, под влиянием Марса в Стрельце пробуждает стремление обновить образ, выйти за рамки привычного, попробовать что-то новое. Философская простота становится особенно притягательной.
5 ноября — полнолуние в Тельце — помогает почувствовать себя: кожу, волосы, дыхание, прикосновение. Хорошо подойдут телесные практики, уход за кожей, ароматерапия, массаж. Это время, когда стоит заземлиться через ритуалы ухода, создать вокруг себя пространство комфорта и телесной устойчивости.
С 7 ноября планета красоты — Венера переходит в знак Скорпиона, где имеет статус изгнания. Тем более Лилит продолжает движение по этому знаку, негативно влияя на все, за что отвечает Венера — деньги, отношения, любовь, красота. Эстетическая энергия месяца становится напряженной, глубокой и требовательной.
В период транзита Венеры по Скорпиону на фоне ретроградного Меркурия, любые серьезные косметологические вмешательства — особенно те, что касаются лица, кожи, волос — могут не дать ожидаемого результата или вызвать нежелательные последствия.
Скорпионья Венера не терпит поверхностности: она усиливает чувствительность и может обострить реакцию на любые внешние воздействия. До конца месяца лучше избегать новых, инвазивных процедур, особенно если они продиктованы эмоциональным импульсом.
С 7 по 30 ноября поддержаны будут мягкие формы ухода, легкие чистки, массажи, особенно повторные сеансы, а также возвращение к проверенным практикам — все, что помогает телу пройти через трансформацию бережно и осознанно. Важно избегать спонтанных решений и экспериментов: не стоит впервые пробовать новые методики, менять мастера или резко обновлять образ.
Венера и ретроградный Меркурий в Скорпионе может вскрывать теневые мотивы: желание понравиться, компенсировать свои недостатки, спрятать. В такие периоды важно не маскировать внутренние раны внешними переменами, а наоборот — сначала прожить, осознать, исцелить. Поддержаны будут только те процедуры, которые уже были начаты ранее, или повторные, хорошо знакомые практики.
Все новое — особенно то, что касается лица, волос, кожи — лучше отложить до декабря, когда Венера перейдет в более легкий и вдохновляющий знак Стрельца, а Меркурий выйдет из ретро фазы.
Если есть острая необходимость внести изменения во внешность в ноябре в самый неблагоприятный период, важно выбирать дни, когда энергетические риски минимальны. Это не значит, что любые процедуры категорически запрещены, но требует особой осознанности и тактичности.
Наиболее безопасными считаются дни с 1 по 6 ноября, когда Меркурий еще не ретрограден, а Венера сильная — в знаке Весы. В это время можно начать работу у нового специалиста или пробовать новые методики. И если давно решили и сейчас готовы кардинально изменить имидж, цвет волос или прическу, успейте это сделать в первые 6 дней месяца.
Относительно нейтральные дни 7 и 8 ноября, однако важно помнить, что вмешательства в тело и образ могут быть сопряжены с непредсказуемыми результатами. Энергии месяца уже насыщены трансформацией, и любые вмешательства в тело должны быть мягкими, продуманными и эмоционально зрелыми.
С 9 по 30 ноября — опасный период: от искаженного восприятия до технических ошибок, воспалений, отторжения, аллергических реакций или эмоционального неудовлетворения.
Однако если процедура действительно необходима — например, по медицинским показаниям или в рамках уже начатого цикла — ее стоит проводить в дни, когда Луна находится в благоприятных знаках Зодиака, а аспекты между Венерой и другими планетами не создают дополнительного напряжения. В такие моменты тело лучше воспринимает уход, а психика — меньше подвержена колебаниям. Это позволяет пройти процедуру с минимальными рисками и сохранить результат.
В астрологии фазы Луны играют важную роль в вопросах ухода за собой и планирования любых хирургических, стоматологических, эстетических вмешательств. Каждая фаза несет свою энергетику, и если учитывать ее ритмы, можно не только усилить эффект процедур, но и избежать лишнего стресса для тела.
Период растущей Луны — до 5 ноября и с 20 ноября до конца месяца, это время, когда организм активно впитывает, накапливает, восстанавливается. Все, что направлено на укрепление, питание, стимуляцию роста и обновление, будет особенно эффективно. В этот период хорошо:
Делать питательные и увлажняющие маски
Начинать курсы ухода за кожей и волосами
Проходить курс массажа, направленные на востановление
Записывать планы по изменению образа, если они требуют времени на реализацию
Начинать прием витаминов для кожи, волос, ногтей
Период убывающей Луны — с 6 по 19 ноября — это время очищения, освобождения, детокса. Организм легче расстается с тем, что ему мешает, и быстрее восстанавливается после вмешательств. В этот период особенно благоприятны:
Чистки кожи, пилинги, эксфолиации
Антицеллюлитные процедуры, лимфодренажный массаж
Удаление нежелательных волос
Детокс-программы, разгрузочные дни
Хирургические вмешательства (при отсутствии других противопоказаний)
День полнолуния — 5 ноября — это пик чувствительности, когда тело и психика особенно уязвимы. Любые вмешательства в этот день могут дать непредсказуемый результат: от усиленной отечности до нестабильной реакции кожи. Поэтому в день полнолуния лучше воздержаться от любых косметологических процедур, особенно инвазивных. Это время подходит для расслабляющих процедур, отдыха, медитации, ритуалов красоты, направленных на принятие и благодарность телу.
День новолуния — 20 ноября — не является благоприятным, но допустимы любые медицинские вмешательства, если отложить это нельзя из-за срочности.
Следуя лунным ритмам, можно не только усилить эффект ухода, но и выстроить с телом более чуткую, уважительную связь. В ноябре это могут быть такие дни:
1 ноября — Луна в Рыбах
2 ноября — Луна в Рыбах до 17:39. После — в Овне
3 ноября — Луна в Овне
4 ноября — Луна в Овне до 18:16. После — в Тельце
5 ноября — день полнолуния в Тельце
6 ноября — Луна в Тельце до 17:20. После — в Близнецах
7 ноября — Луна в Близнецах
8 ноября — Луна в Близнецах до 17:06. После — в Раке
13 и 14 ноября — Луна в Деве
16 ноября — Луна в Весах
21 ноября — Луна в Стрельце
23 и 24 ноября — Луна в Козероге