Календарь красоты на период растущей Луны с 21 октября до 5 ноября 2025 года / © Credits

Так начинается новый цикл красоты и обновления: все, что было скрыто в тени, теперь раскрывается, словно цветок, доверяющийся утреннему Солнцу, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

После новолуния в Весах 21 октября Луна начинает свой рост до полнолуния в Тельце 5 ноября, символизируя переход от внутреннего к внешнему, от тишины к движению. Все, что было задумано в момент новолуния, теперь начинает прорастать — как семя, пробивающееся сквозь землю к свету.

Энергия периода: от Весов к Тельцу. Оба знака находятся под управлением Венеры — планеты красоты. Этот цикл начинается с новолуния в Весах — знаке эстетики, баланса и красоты — и завершается полнолунием в Тельце, знаке телесного удовольствия, стабильности и чувственности. Это делает весь период особенно благоприятным для ухода за собой, восстановления, укрепления и создания новых эстетических ритуалов.

Весы дают нам вдохновение и вкус, а Телец — материальное воплощение и устойчивый результат. Все, что мы делаем в это время — от стрижки до инъекций — имеет шанс закрепиться надолго и принести удовольствие.

Архетип растущей Луны — это Дева Творения, Юная Богиня, несущая обновление и живительную силу. В ней пробуждается желание созидать и создавать, украшать, упорядочивать пространство вокруг себя. Она раскрывается в нежном стремлении к гармонии, в красоте, рождающейся из внутреннего равновесия.

Теперь начинается время, когда хочется наводить красоту — в доме, в теле, в мыслях. Все вокруг словно просыпается и тянется к свету. Луна растет, и вместе с ней растет наша энергия, желание действовать. Это фаза, когда вдохновение соединяется с практикой, а идеи начинают обретать форму.

В период растущей Луны ее энергия направлена на усвоение, укрепление, восстановление и рост. Все, что мы вкладываем в себя — питание, уход, процедуры — усваивается глубже и дает более устойчивый результат. Растущая Луна считается идеальным временем для процедур красоты, особенно тех, что направлены на:

укрепление волос, кожи, ногтей,

увлажнение, питание, стимуляцию роста,

инъекции, мезотерапию, биоревитализацию,

стрижки, окрашивания, массажи, SPA-уход.

21 октября — день новолуния

Луна в Весах до 18:42 по киевскому времени. После — в Скорпионе.

Луна без курса — с 15:25 до 18:42

Первый лунный день неблагоприятен для любых косметологических процедур, посещения стилиста или парикмахера. А также ухода за ногтями и кожей рук и ног.

22 и 23 октября

Луна в Скорпионе

Первые дни нового лунного цикла проходят под знаком Скорпиона — глубинного, мистического, очищающего. В этом же знаке аспект соединения: Марс, Меркурий и Лилит. В пространстве ощущается мощная вибрация — как будто сама Вселенная зовет нас к внутренней чистке, к сбрасыванию старой кожи. Энергия Скорпиона всегда о трансформации: она обнажает, очищает, перезапускает.

Поэтому в эти дни лучше избегать серьезных вмешательств, особенно тех, что связаны с наркозом или сильным воздействием на тело. Организм чувствителен, а психика глубоко восприимчива. Но зато для мягких практик — идеальное время.

Любые очищения, массажи, ритуалы детокса, расслабляющие процедуры, щадящие тренировки в зале — все это поддержит тело и душу, помогая им синхронизироваться с обновляющейся лунной энергией. Это дни бережного возрождения, когда мы чувствуем, как в теле рождается новая сила, чистая и прозрачная, как лунный свет.

24, 25 и 26 октября

24 октября Луна в Скорпионе до 07:19. После — в Стрельце.

24 октября Луна без курса — с 07:14 до 07:19

25 октября Луна в Стрельце.

26 октября Луна в Стрельце до 19:53. После — в Козероге.

26 октября Луна без курса — с 19:41 до 19:53

После интенсивных скорпионьих дней, наполненных очищением и внутренними процессами, Луна в знаке Стрельца ускоряет регенерацию. Воздух становится легче, мысли — яснее, а душа хочет света, движения и вдохновения.

Луна в Стрельце несет энергию расширения и радости. После глубинных трансформаций хочется расправить крылья, поднять голову и увидеть горизонт возможностей. Это время, когда всё даётся проще, когда любые начинания, встречи, поездки и разговоры проходят с лёгкостью и приносят удовольствие.

Дни благоприятны для всего, что наполняет жизнь смыслом и красотой. Тело откликается на свободу и естественность — идеально подходят прогулки, танцы, занятия спортом, путешествия, обучение, любое движение навстречу жизни.

А еще — для красоты и ухода за собой. Луна в Стрельце любит объем, игру, легкость и движение. Отличные дни для причесок с кудрями, пышных укладок, локонов, свободных форм. Все, что создает ощущение живой энергии и вдохновляет, сейчас выглядит особенно гармонично.

27 и 28 октября

Луна в Козероге

После ярких, пышных стрельцовских дней приходит момент сосредоточенности и внутренней собранности. Энергия становится плотной, устойчивой, направленной на результат.

Козерог — знак структуры, костей, кожи, всего того, что держит нас в форме и придает телу опору. Луна здесь помогает восстановить баланс и укрепить то, что требует системности и терпения. Это время, когда любые процедуры, направленные на укрепление, подтяжку, омоложение и работу с глубинными слоями, приносят особенно заметный эффект.

Также это идеальное время для стоматологических процедур — лечения зубов, установки имплантов, коррекции прикуса, укрепления эмали. Организм в это время лучше реагирует на вмешательства, связанные со структурой, и легче восстанавливается.

Мощные дни для снижения веса, уменьшения жировой прослойки, омоложения. Благоприятные дни для инъекций: мезотерапия, биоревитализация, плазмотерапия, контурная пластика. Луна в Козероге и дает устойчивый результат!

29 и 30 октября

29 октября Луна в Козероге до 05:55. После — в Водолее.

29 октября Луна без курса — с 05:38 до 05:55

Период Луны в Водолее благоприятен для креативных изменений, необычных форм, обновления имиджа. Идеальные дни для обновления, экспериментов и легких, но эффективных процедур. Все, что связано с технологичными уходами, аппаратной косметологией, кислородными и тонизирующими средствами, даст заметный результат. Организм открыт к инновациям, а кожа реагирует на свежие стимулы особенно благодарно.

Луна в Водолее несет дух свободы и поиска новых решений. Это энергия, которая делает красоту уникальной, живой, не похожей на шаблон. Можно пробовать новые укладки, легкие асимметричные стрижки, воздушные тонирования — все, что подчеркивает индивидуальность.

31 октября

31 октября Луна в Водолее до 05:55. После — в Рыбах.

31 октября Луна без курса — с 08:15 до 13:46

До 13:46 энергии становятся рассеянными: все словно уходит в туман, теряет четкость и направление. Любые начинания, договоренности, важные процедуры или покупки в период Луны без курса могут дать неожиданный, искаженный результат. Лучше использовать эти часы для отдыха, медитации, ухода в тишину, наблюдения за собой. Это момент паузы.

После 13:46, когда Луна войдет в знак Рыб, день наполняется мягкостью, чувственностью и вдохновением. Энергия становится текучей и восприимчивой — идеально для расслабляющих процедур: аромамассажа, ухода за волосами с увлажняющими масками, обертываний, SPA и ритуалов красоты, где важен не только внешний, но и внутренний настрой.

1 и 2 ноября

2 ноября Луна в Рыбах до 17:39. После — в Овне.

2 ноября Луна без курса — с 17:15 до 17:39

Луна в Рыбах словно растворяет жесткость и усталость, помогая телу отпустить напряжение, а душе — обрести покой. Это время интуитивного восстановления, когда стоит слушать тело, доверять ощущениям и делать то, что наполняет. Красота сейчас рождается из состояния легкости и вдохновения. Поэтому благоприятны массажи, мягкие чистки лица и тела, маникюр и педикюр. А также химическая завивка волос, изменение цвета, покраска бровей, посещение стилиста.

3 и 4 ноября

4 ноября Луна в Овне до 18:16. После — в Тельце.

4 ноября Луна без курса — с 13:21 до 18:16

4 ноября — день с огненным началом и земным завершением.

Луна перемещается по Овну, пробуждая активность, инициативу и желание действовать. Дни подойдут для динамичных дел, коротких тренировок, экспресс-процедур, когда важен импульс и энергия.

Однако 4 ноября с 13:21 до 18:16 Луна будет без курса — это время неопределенности, когда результаты могут оказаться непредсказуемыми, а действия — малоэффективными. Лучше сделать паузу, не записываться на важные процедуры и не начинать новых дел. Это период, когда энергия будто выгорает, прежде чем переродиться в новом качестве.

После 18:16 Луна перейдёт в знак Тельца, и настроение меняется: из стремительного огня — в чувственное земное спокойствие. Начинается время удовольствий и телесного комфорта. Вечер идеально подойдет для ухода за лицом и телом с элементами наслаждения — ароматные ванны, питательные маски, массажи с маслом, уход за кожей и волосами, всё, что дает ощущение роскоши и устойчивости.

5 ноября — день полнолуния в Тельце.

Неблагоприятен для хирургических вмешательств, поскольку полнолуние дает сильные кровотечения. Луна в Тельце напоминает: истинная красота рождается в замедлении, в удовольствии быть здесь и сейчас. После бурного Овна тело просит заботы, тепла и мягких прикосновений — дайте ему это, и энергия гармонизируется естественным образом.