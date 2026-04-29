Календарь стрижек, красоты и здоровья на май 2026 года

На фоне стационарного Плутона и перехода Меркурия в Телец с 3 мая роцедуры проходят лучше, а тело реагирует не поверхностно, а «в корень», поскольку специалисты к ним подходят внимательно и аккуратно, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В мае всё, что мы делаем с собой, работает не только на уровне формы, но и на уровне состояния, поэтому даже простые уходовые ритуалы ощущаются глубже и дают более ощутимый эффект.

Полнолуние в Скорпионе усиливает внутренние процессы, делает реакции организма более выраженными, а любые вмешательства — более значимыми.

Скорпион действует глубоко и точечно, поэтому вмешательства в тело вблизи 1 мая требуют особенно аккуратного подхода: энергия этих суток усиливает внутренние процессы и делает реакции организма более выраженными. Однако в сам день полнолуния не стоит записываться к парикмахеру, стилисту или косметологу, особенно если манипуляция подразумевает кардинальные изменения во внешности. Также следует избегать хирургических операций.

В период холостой Луны (Луна без курса, неэффективная Луна) в Скорпионе со 2 мая 11:47 до 3 мая 09:33 (gmt+3) эффективность процедур снижается, поэтому лучше избегать стрижек, окрашивания, татуажа, перманентного макияжа, сложных косметологических процедур и любых действий, требующих точности.

После завершения холостого хода Луны 3 мая энергия становится более устойчивой, и можно возвращаться к уходу, особенно к тем процедурам, которые направлены на восстановление и питание — Телец, куда приходит Меркурий, усиливает эффект всего, что связано с качеством, плотностью и долговечностью.

Период 4 — 5 мая напряжённый: квадрат Марса и Юпитера, а затем квадрат Меркурия и стационарного Плутона делают любые вмешательства в тело слишком резкими. В такие дни лучше отказаться от стрижек, окрашивания, химических завивок, выпрямления, лазерных процедур, уколов красоты и любых манипуляций, которые могут дать непредсказуемый результат.

К тому же 5 мая почти весь день Луна неэффективна в Стрельце (с 5 мая с 00:33 до 22:06), что дополнительно снижает вероятность положительного результата. Эти сутки подходят только для мягкого ухода: маски, масла, восстановление кожи, спокойные ритуалы.

С 7 мая с 17:18 до 8 мая 10:27 снова холостая Луна уже в знаке Козерога, и любые процедуры лучше отложить. После выхода Луны из холостого хода можно возвращаться к процедурам, которые связаны с обновлением, лёгкостью и изменением образа.

Луна в Водолее поддерживает всё нестандартное и свежее: эксперименты с формой стрижки, новые техники окрашивания, необычные оттенки, лёгкие укладки, объём, воздушные текстуры. В этот период хорошо делать процедуры, которые дают эффект «обновления» — уходы, направленные на восстановление кожи, современные аппаратные методики, массажи, работающие на улучшение микроциркуляции. Водолей всегда усиливает стремление к свободе и новизне, поэтому любые изменения, которые делают образ более живым и современным, проходят особенно удачно.

10 мая с 08:09 до 10 мая 20:39 Луна в Водолее снова неэффективна, и любые вмешательства лучше перенести.

После 10 мая вечером начинается более ровный период, который плавно ведёт к гармоничному аспекту Сатурна и Меркурия 12 мая. Это время идеально подходит для процедур, требующих точности: аккуратные стрижки, окрашивание в натуральные оттенки, уход за кожей, чистки, аппаратные методики, массажи, направленные на восстановление.

12 мая после 13:04 Луна в Рыбах снова уходит в холостой ход, поэтому лучше планировать процедуры на утро или перенести на 13 мая после 03:03.

С 13 по 15 мая любые процедуры проходят мягко и предсказуемо: в эти дни легче добиться ровного цвета, аккуратной формы и устойчивого результата, а тело и кожа реагируют спокойнее и гармоничнее. Это хорошие дни для окрашивания, завивки, выпрямления, работы с формой бровей, татуажа, перманентного макияжа, уколов красоты, лазерных процедур, чисток и ухода за телом.

Но 15 мая с 00:33 до 05:31 в Овне Луна снова без курса, поэтому лучше начинать день после этого времени.

16 мая — новолуние в Тельце в соединении с Альголь. Это слишком мощная точка для любых вмешательств в тело. В этот день лучше не делать ничего, что может оставить след: татуировки, перманентный макияж, уколы, лазер, глубокие чистки, сложные окрашивания. Подходят только мягкие, бережные ритуалы.

17 мая с 04:02 до 05:23 в Тельце и 17 мая с 22:36 до 19 мая 04:46 в Близнецах — о ещё периоды Луны без курса. Эти сутки не подходят для процедур, требующих точности или долговечности. Лучше сосредоточиться на уходе, питании кожи, масках, расслабляющих массажах, SPA.

После 19 мая начинается один из самых удачных периодов месяца. Меркурий в Близнецах, соединение с Ураном, гармония Венеры и Марса — всё это делает дни с 19 по 21 мая идеальными для экспериментов с внешностью. Можно менять цвет волос, пробовать новые стрижки, делать завивки, выпрямления, обновлять татуаж, делать перманентный макияж, пробовать новые косметологические методики, записываться на массажи, лимфодренаж, аппаратные процедуры.

Но 20 мая после 16:27 Луна в Раке снова холостая, и до 21 мая 05:47 лучше избегать серьезных вмешательств.

22 мая — день тумана из‑за квадратом Венеры и Нептуна, и к тому же Луна 22 мая с 01:05 до 23 мая 09:57 во Льве в холостому ходу. Это время, когда результат может не совпасть с ожиданиями. Лучше не экспериментировать с цветом, формой и необратимыми процедурами. Подходят только мягкие уходовые практики.

24 мая — мягкий, благоприятный день, когда хорошо заниматься восстановлением кожи, волос, делать массажи, SPA, лёгкие косметологические процедуры. Но уже 25 мая с 03:54 до 17:34 в Деве Луна снова холостая, и любые медицинские/косметологические вмешательства лучше перенести.

26 мая — напряжённый день из‑за квадрата Марса и Плутона. В такие сутки лучше не делать ничего, что может вызвать воспаление, травму или непредсказуемый результат. Под запретом уколы, лазер, татуировки, перманентный макияж, сложные окрашивания, химические завивки. Подходят только мягкие, щадящие процедуры.

27 мая после 14:32 и до 28 мая 03:52 Луна без курса в Весах, поэтому любые действия, связанные с изменением внешности или формы, в это время дают менее устойчивый результат. Лучше перенести их на период после выхода Луны из холостого хода, когда эффект будет заметнее и предсказуемее.

После 28 мая начинается более ровный период, который длится до 30 мая, когда Луна снова уходит в холостой ход в Скорпионе с 03:04 до 15:45. Эти дни подходят для ухода, стрижек, окрашивания, выпрямления, завивки, косметологии, массажа — но только вне холостых промежутков.

31 мая — полнолуние в Стрельце в соединении с Лилит. Это день, когда лучше избегать любых процедур, связанных с риском, необратимостью или сильным воздействием. К тому же Луна с 31 мая 16:21 до 2 июня 04:19 в Стрельце. Подходят только мягкие, бережные практики.

