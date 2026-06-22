Календарь стрижек, красоты и здоровья на июль 2026 года / © Associated Press

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Периоды напряжения сменяются моментами ясности, и к концу месяца всё сходится в точку, где становится понятнее, куда движется общий сюжет, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Для наведения красоты, ухода за телом, стрижек и покраски волос, требуется осторожность. Прежде всего, до 23 июля действует ретроградный Меркурий, и любые новые техники, новые мастера, новые процедуры лучше отложить. Всё, что вы делаете в первой части месяца, должно быть знакомым, проверенным, безопасным. Но с 13 июля, когда начинается новый цикл Меркурия, пространство постепенно открывается, и можно позволить себе больше смелости.

Июль начинается с мягкого замедления: 1 июля Луна без курса с 13:51 до 21:33 по киевскому времени, и это время, когда тело лучше реагирует на отдых, чем на вмешательства. В такие часы хорошо подходят лёгкие уходы, массажи, SPA, но не стрижки и не окрашивания.

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2 и 3 июля Марс соединяется с Ураном в Близнецах — дни неожиданных событий, нервные и быстрые. Луна без курса 3 июля с 19:27 до 8:30 4 июля, и это усиливает ощущение нестабильности. В такие моменты лучше не менять образ, не экспериментировать с цветом, не пробовать новые техники. Тело реагирует непредсказуемо, а результат может оказаться непредсказуемым.

4 и 5 июля формируется «бисекстиль» — мягкая конфигурация, которая приносит ясность после вспышки первых дней. Но 4 июля до 8:30 Луна без курса, и это время лучше провести спокойно, без косметологических вмешательств. После 8:30 энергия становится ровнее, и можно возвращаться к привычным процедурам: уход за кожей, аккуратные стрижки «как обычно», массажи для расслабления.

6 июля — день, когда поток прерывается. Солнце входит в квадратуру с Сатурном, и Луна без курса с 7:21 до 17:07 делает этот день особенно неподходящим для любых процедур, связанных с болью, глубиной или изменением внешности. Это время, когда тело словно ставит стену. Лучше отдыхать, восстанавливаться, пить воду, делать мягкие уходы.

7 июля начинается долгий фон гармонии высших планет, но 8 июля Луна без курса с 20:42 до 22:31, и это короткое окно снова требует мягкости.

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9 июля Венера входит в Деву — и внимание переключается на детали. Это прекрасное время для ухода за кожей, чисток, процедур, направленных на качество. Но до 13 июля действует правило ретро Меркурия: только то, что вы уже пробовали!

10 июля Луна без курса с 12:13 до 0:41 следующего дня — длинный период, когда любые вмешательства лучше отложить. 12 июля Луна без курса с 0:11 до 0:46 13 июля — короткая пауза перед важным моментом.

13 июля начинается новый цикл Меркурия — и это поворотная точка месяца. С этого дня можно смелее планировать обновления, но всё же лучше дождаться выхода Меркурия из ретро фазы 23 июля, если речь о радикальных изменениях.

14 июля — новолуние в Раке, поэтому важно формулировать намерения, а не менять образ.Луна без курса с 11:43 до 0:35 15 июля, и это делает день новолуния временем внутренней настройки, но не внешних вмешательств.

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16 июля Луна без курса с 0:26 до 2:07 — короткая пауза, после которой энергия становится ровнее. 17 июля начинается напряжённый период оппозиции Юпитера и Плутона, который продлится до 22 июля. В это время тело реагирует глубже, эмоции усиливаются, и любые косметологические процедуры лучше делать максимально мягкими.

19 июля Луна без курса с 0:13 до 6:56 — утро, которое лучше посвятить отдыху. 21 июля Луна без курса с 13:05 до 15:34 — середина дня, когда лучше не записываться на процедуры.

22 июля Луна без курса с 23:48 до 3:07 24 июля — ночное окно, которое не влияет на дневные планы, но дает переход к благоприятным дням.

23 июля — один из самых удачных дней месяца. Венера в секстиле с Меркурием, Меркурий выходит из ретро‑фазы, и любые процедуры становятся безопаснее. Можно менять образ, пробовать новые техники, записываться к новым мастерам. 24 июля — повторный секстиль, и это ещё один прекрасный день для красоты.

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25 июля Марс входит в напряжение с Венерой, и тело может реагировать чувствительнее. Лёгкие уходы — да, агрессивные процедуры — нет. 26 июля Луна без курса с 16:58 до 15:44 следующего дня — длинный период, когда лучше избегать любых вмешательств.

27 июля — день перемен. Смена оси Лунных Узлов и секстиль Солнца с Ураном создают пространство для обновления образа. Если хочется чего‑то нового — это хороший момент. 28 июля Луна без курса с 8:11 до 3:46 29 июля — длинная пауза, когда лучше не делать ничего серьёзного.

29 июля — кульминация месяца. Солнце соединяется с Юпитером, и полнолуние в Водолее освещает темы свободы, сияния, самовыражения. Это день, когда любые процедуры, связанные с блеском, объёмом, лёгкостью, работают особенно хорошо.

30 июля Луна без курса с 23:27 до 14:14 31 июля — ещё одна пауза, которая завершает месяц. Лучше заниматься только тем, что не влияет на результат надолго: лёгкие уходы, расслабляющие массажи, домашние ритуалы, восстановление кожи, спокойные процедуры, которые вы делали много раз и уверены в их предсказуемости.

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31 июля после 14:14 день подходит для завершения месяца привычными уходами и аккуратными стрижками, когда хочется просто привести себя в порядок без резких изменений.

Июль складывается из чередования активных и более осторожных периодов, и весь месяц требует внимательного отношения к телу и к выбору процедур. Ретроградный Меркурий до 23 июля задаёт правило работать только с тем, что уже знакомо и проверено, а часы Луны без курса ограничивают любые действия, которые должны дать точный или долгосрочный результат. В такие промежутки лучше переключаться на уход, восстановление и расслабление, оставляя стрижки, окрашивания, инъекции и новые техники на более устойчивые дни.

После 13 июля пространство постепенно становится свободнее, и можно планировать обновления, но по‑настоящему комфортные условия для перемен формируются после выхода Меркурия из ретро фазы.

Конец месяца даёт возможность завершить июль спокойными процедурами, привести себя в порядок и подготовиться к более активному августу, когда решения принимаются легче и результат воспринимается яснее.

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