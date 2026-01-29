Календарь здоровья, красоты и стрижек на Февраль 2026 года / © Credits

Это яркое, огненное, драматичное полнолуние, усиливающее эмоции, желание проявиться, выделиться, заявить о себе. После этого Луна начинает убывать, и энергия постепенно смещается от всплесков к более спокойному, практичному и очищающему режиму, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Однако спокойствие будет относительным: 17 февраля нас ждёт солнечное затмение в Водолее, которое открывает коридор затмений до 3 марта. Это время, когда любые вмешательства в тело, внешность и энергетику стоит минимизировать. Затмения всегда искажают восприятие, усиливают эмоциональные реакции и могут давать непредсказуемые результаты.

1, 2, 3 февраля — период полнолуния во Льве

Стрижки: объёмные, яркие — идеально для тех, кто хочет выразительности.

Бьюти-процедуры: увеличение губ, наращивание волос и ресниц, создание яркого образа.

Здоровье: обратить внимание на сердце, давление, нервную систему; избегать перегрузок и эмоциональных всплесков.

4 февраля — Луна в Деве

Стрижки: аккуратные, умеренные, практичные.

Бьюти-процедуры: лечебные процедуры, обёртывания, уход за кожей и телом.

Здоровье: идеально для лечения зубов, имплантов, начала курса терапии, массажа.

5, 6, 7 февраля — Луна в Весах

Стрижки: выравнивание, симметричные прически, укладки.

Бьюти-процедуры: инъекции для похудения, пластические операции, ботокс, коррекция формы.

Здоровье: процедуры для устранения дефектов, работа с эстетикой тела, успокоение нервной системы.

8 и 9 февраля — Луна в Скорпионе

Стрижки: лучше отложить — повышенная эмоциональность, риск недовольства результатом.

Бьюти-процедуры: питательные маски, обёртывания, SPA, глубокий уход.

Здоровье: стабилизация психоэмоционального состояния, работа с внутренним напряжением.

10, 11, 12 февраля — Луна в Стрельце

Можно заниматься собой, но важно помнить об умеренности — Лилит усиливает крайности. В эти дни лучше замедлиться, все обдумать, найти грамотного специалиста и только после этого заниматься своим здоровьем и внешностью.

Стрижки: кудри, объём, окрашивание, наращивание волос.

Бьюти-процедуры: питание кожи, увеличение губ, наращивание ресниц.

Здоровье: умеренность в еде, бережное отношение к пищеварительной системе.

13, 14, 15 февраля — Луна в Козероге

Стрижки: короткие, строгие, выравнивание.

Бьюти-процедуры: инъекции для уменьшения жировых отложений, контурные процедуры, татуаж, перманентный макияж.

Здоровье: похудение, лечение зубов, импланты — всё проходит эффективно.

16 февраля — Луна в Водолее

Стрижки: эксперименты, нестандартные формы, колорирование.

Бьюти-процедуры: аппаратная косметология, удаление волос, регенеративная косметология.

Здоровье: новые методики, альтернативная медицина, инновационные подходы, процедуры регенерации организма.

17 февраля — Солнечное затмение в Водолее. До 3 марта — коридор затмений

В сезоны затмений любые вмешательства в тело, внешность или здоровье могут дать результат, далекий от ожидаемого. Затмение действует как мощный энергетический сброс: оно обнуляет старые процессы, запускает новые, но делает это хаотично, без привычной логики. Поэтому в этот день лучше ничего не менять — ни стричься, ни проводить медицинские процедуры, ни экспериментировать с внешностью. Это время наблюдения, а не действия.

Только в случае крайней необходимости следует обращаться к косметологам, парикмахерам, стилистам, врачам. В этот период лучше выбирать самые щадящие процедуры, избегать радикальных изменений внешности, операций, серьезных вмешательств и всего, что может повлиять на энергетику тела.

После солнечного затмения 17 февраля открывается коридор затмений, который продлится до 3 марта. Это период повышенной чувствительности, когда тело и психика реагируют тоньше, чем обычно. Любые радикальные вмешательства могут нарушить внутренний баланс, усилить стресс или дать нестабильный результат. В коридоре затмений важен мягкий уход, восстановление, отдых и бережное отношение к себе.

Это время, когда важно не «ломать» себя, а слушать. Не менять форму, а укреплять основу. Не вмешиваться, а позволить внутренним процессам завершиться естественно.

24 февраля — особенно напряжённый и чувствительный день

Он является срединной точкой между двумя затмениями. В астрологии такая середина коридора затмений считается моментом максимального энергетического давления: процессы, запущенные первым затмением, достигают кульминации, а то, что должно измениться, начинает проявляться наиболее резко. В этот день:

усиливаются эмоциональные реакции

возрастает уязвимость тела и психики

интуиция обостряется, но логика может давать сбои

внешние события становятся менее предсказуемыми

любые вмешательства, решения и риски могут иметь непропорционально сильные последствия

В коридор затмений пространство словно «ломает старое», подталкивая к внутренним и внешним переменам. Поэтому важно действовать максимально осторожно, избегать перегрузок, конфликтов, экспериментов с внешностью и здоровья, а также не принимать решений под давлением эмоций.