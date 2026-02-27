Календарь здоровья, красоты и стрижек на март 2026 года / © Credits

Периоды Луны без курса (холостой Луны) становятся полезным ориентиром: в эти часы процессы не закрепляются, результат может получиться нестабильным или быстро «сойти на нет». Поэтому стрижки, окрашивания, косметология и любые серьёзные бьюти‑процедуры в холостую Луну не рекомендуются — лучше переждать и выбрать время, когда энергия поддерживает обновление и даёт устойчивый эффект, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Луна без курса — это короткие промежутки, когда Луна завершает последний сходящийся аспект в знаке и ещё не вошла в следующий. В такие часы энергия «провисает»: процессы не закрепляются, результат не фиксируется, а любые действия дают эффект, который может исчезнуть, не проявиться или пойти совсем не туда.

Именно поэтому в холостую Луну не делают стрижки, не красят волосы, не проводят процедуры по косметологии, не начинают программы ухода и не делают важные покупки для красоты. В это время лучше наблюдать за состоянием тела и не вмешиваться в естественный ход событий.

Ниже — календарь всех периодов Луны без курса на март 2026 года (время киевское). Он поможет выбрать правильные дни для ухода, здоровья, стрижек и окрашиваний, а также избежать часов, когда любые бьюти‑процедуры могут дать нестабильный или непредсказуемый результат.

1 и 2 марта

Марс в Рыбах делает тело особенно чувствительным, поэтому любые резкие вмешательства сегодня могут дать непредсказуемый результат.

В целом этот транзит определяет период деликатного отношения к себе: подойдут расслабляющие SPA‑ритуалы, лёгкие массажи, тёплые ванны, уход, который успокаивает и восстанавливает.

Агрессивные процедуры, сложные окрашивания или кардинальные изменения образа лучше отложить — энергия дня не поддерживает резкость и давление.

Луна без курса: 2 марта с 14:27 до 14:33 (Лев)

3 марта

Лунное затмение в Деве делает этот день особенно чувствительным для тела и здоровья. Энергия направлена на очищение, освобождение от лишнего и восстановление внутреннего баланса. Организм тонко реагирует на всё, что вы делаете, поэтому мягкие практики ухода сегодня работают особенно глубоко и эффективно.

Хорошо подходят любые ритуалы, связанные с чистотой и оздоровлением: детокс, лёгкое питание, уход за кожей, разбор косметики, избавление от всего, что больше не служит. Это день, когда тело само подсказывает, что ему нужно, — важно прислушаться.

Стрижки, окрашивания, сложные или рисковые процедуры сегодня не рекомендуются. Энергия затмения делает результат нестабильным, а вмешательства — слишком резкими для чувствительного фона дня.

4 и 5 марта

Энергия дня располагает к небольшим, освежающим изменениям: можно попробовать новый аксессуар, по‑другому уложить волосы, слегка обновить макияж или добавить в уход что‑то мягкое и приятное. Это хороший момент для лёгкого вдохновения, но не для кардинальных шагов — радикальные изменения образа сегодня быстро надоедают или оказываются не тем, что хотелось.

Луна без курса: 4 марта с 16:53 до 20:56 (Дева)

6 марта

Венера входит в знак Овна и приносит яркость, решительность и желание действовать. Это энергия, которая подталкивает к обновлению образа, к более смелым решениям и к тому, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Хорошо идут стрижки, которые добавляют объёма и динамики, а также любые активности, связанные с телом: тренировки, тонус, движение.

Но сложные окрашивания, многоэтапные процедуры или резкие эксперименты с цветом сегодня могут оказаться слишком импульсивными — результат может быстро надоесть или не совпасть с ожиданиями.

Луна без курса: с 6 марта 01:22 до 7 марта 06:01 (Весы)

7 и 8 марта

Дни проходят под влиянием мягкой, размывающей энергии, когда границы восприятия становятся тоньше, а настроение — более мечтательным. Это время, когда легко поддаться иллюзиям и импульсам, поэтому любые вмешательства во внешность могут оказаться не теми, что хотелось. Стрижки, окрашивания и косметология сегодня не подходят: результат может быть нестабильным или разочаровать. Лучше посвятить время медитациям, ароматерапии, расслабляющим ритуалам и тому, что помогает восстановить внутренний баланс.

9 и 10 марта

Днём Луна уходит в холостой ход, и энергия становится рассеянной и нестабильной. В такие часы любые вмешательства во внешность дают непредсказуемый результат: цвет может лечь неравномерно, стрижка — «не лечь», а косметологические процедуры — не дать ожидаемого эффекта. Это не лучший момент для активных действий, зато идеальное время, чтобы замедлиться и прислушаться к себе.

Луна без курса: 9 марта с 13:28 до 17:36 (Скорпион)

11 и 12 марта

Энергия становится рассеянной, а любые действия, связанные с корректировкой внешности, дают нестабильный или вовсе непредсказуемый результат. Это не время для вмешательств, экспериментов или обновлений — тело не «держит» эффект, а процедуры могут пройти впустую.

Можно посвятить эти сутки спокойным делам: пересмотреть уход, разобрать косметику, навести порядок в бьюти‑полке, обновить планы и прислушаться к тому, чего действительно хочет тело. Это время не для действий, а для наблюдения и внутренней настройки.

Луна без курса: с 11 марта 11:38 до 12 марта 06:07 (Стрелец)

13 марта

Новый транзит Селены (светлая кармическая точка — Белая Луна) в Деве делает этот день особенно гармоничным для всего, что связано с заботой о теле. Энергия Девы поддерживает очищение, порядок и восстановление — как внешнее, так и внутреннее.

14 марта

Перегружать тело не стоит: агрессивные вмешательства, сложные процедуры или чрезмерная активность могут дать обратный результат. Это день мягкости, бережности и внимательного отношения к себе.

Луна без курса: с 13:33 до 17:13 (Козерог)

15 марта

Энергия дня делает реакции резкими, а решения — поспешными. Любые вмешательства во внешность могут пройти не так, как хотелось бы, поэтому стрижки, окрашивания, татуировки и косметологические процедуры лучше исключить. Это не время для экспериментов.

Подойдут дыхательные практики, лёгкая физическая активность, всё, что помогает снять напряжение и вернуть внутреннее равновесие.

16 — 17 марта

Вечером 16 марта начинается короткий, но важный период Луны без курса. Энергия становится рассеянной, внимание — нестабильным, а любые решения, связанные с красотой, могут оказаться поспешными или не дать ожидаемого результата. Это не время для активных действий, покупок или записи к мастерам — лучше замедлиться и дать себе пространство для отдыха.

Луна без курса: с 16 марта 21:57 до 17 марта 01:15 (Водолей)

18 марта

Энергия дня двойственная: с одной стороны, появляется желание освежить образ, попробовать что‑то новое, добавить лёгкий штрих в стиль или уход. Такие небольшие изменения действительно могут принести удовольствие и вдохновение.

19 марта

Ранние часы проходят под влиянием Луны без курса, и тело в это время особенно чувствительно. Любые вмешательства — от косметологии до сложного ухода — могут дать нестабильный или вовсе нулевой результат. Это идеальный момент, чтобы замедлиться, выспаться, позволить себе мягкое расслабление и дать организму восстановиться естественным образом.

Луна без курса: с 03:23 до 06:03 (Рыбы)

20 и 21 марта

С 20 марта энергия становится более ясной, активной и пробуждающей. Это один из тех дней, когда особенно хорошо начинать программы здоровья, обновлять образ, делать стрижки для роста и силы, возвращать телу тонус и свежесть. Всё, что связано с обновлением, работает ярко и эффективно — но только до определённого момента.

Луна без курса: с 20 марта с 11:23 до 21 марта 08:35 (Овен)

22 — 23 марта

Утро 23 марта проходит под влиянием Луны без курса, и это задаёт мягкий, замедленный ритм. В такие часы любые решения о красоте и здоровье оказываются нестабильными: покупки могут быть неудачными, процедуры — бесполезными, а результат — недолговечным. Лучше не вмешиваться в образ и не тратить деньги на косметику.

Луна без курса: 23 марта — с 07:39 до 10:18 Луна без курса в Тельце

24 и 25 марта

Соединение Солнца с Сатурном делает этот день идеальным для всего, что связано с укреплением и долгосрочным результатом. Это время дисциплины, стабильности и правильных решений. Укрепляющие процедуры для волос, кожи и ногтей работают особенно эффективно, а стрижки, направленные на плотность и структуру, дают устойчивый эффект.

Плохо подходят лёгкие, вдохновлённые, эмоциональные изменения — энергия дня требует серьёзности и практичности, а не импульса. Лучше выбирать то, что укрепляет, стабилизирует и создаёт основу на будущее.

Луна без курса: 25 марта — с 00:37 до 12:33 (Близнецы)

26 марта

Любые дорогие, сложные или импульсивные процедуры сегодня не подходят. Эмоциональный фон может подтолкнуть к решениям, о которых позже захочется пожалеть. Лучше выбирать то, что легко отменить или скорректировать: лёгкая укладка, мягкий уход, обновление аксессуаров, аккуратные штрихи в макияже.

27 марта

Хороший день для укрепляющих процедур: уход за кожей, ногтями, волосами, восстановление структуры, питание и спокойные ритуалы красоты. Всё, что направлено на здоровье и укрепление, работает особенно хорошо. Но любые импульсивные изменения внешности — от резкой смены цвета до спонтанной стрижки — лучше отложить: эмоциональный фон может подтолкнуть к решениям, о которых позже пожалеешь.

Луна без курса: 27 марта с 13:40 до 16:10 (Рак)

28 и 29 марта

28 марта любые процедуры, направленные на здоровье и красоту, дают заметный, устойчивый эффект: уход за кожей, массажи, мягкий детокс, работа с кишечником, разбор косметики, обновление уходовых привычек. Это идеальный день, чтобы навести порядок, освежить ритуалы и почувствовать лёгкость.

29 марта Луна уходит в холостой ход, и энергия становится рассеянной и нестабильной. В такие часы любые решения о внешности могут оказаться поспешными или просто не дать результата. Это не время для покупок, ярких изменений или вмешательств в образ — всё будет «мимо» или быстро разочарует.

Луна без курса: 29 марта с 19:27 до 21:33 (Лев)

30 и 31 марта

В эти дни вложения в тело и внешность действительно возвращаются в виде удовольствия, уверенности и сияния.

30 марта Венера входит в знак Тельца в 19:00, и это создаёт идеальные условия для всего, что связано с эстетикой, телом, уходом и наслаждением. Энергия становится стабильной, чувственной и поддерживающей — именно в такие дни процедуры дают максимально красивый, стойкий и гармоничный результат.

Хорошо подходят любые бьюти‑вмешательства: стрижки для густоты и блеска, SPA‑ритуалы, массажи, уход за кожей, эстетические процедуры, обновление образа, покупки косметики и парфюмерии. Всё, что направлено на красоту и удовольствие, работает особенно глубоко и качественно.