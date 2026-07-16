Кармическая петля второй половины 2026 года: что нас ждет с 23 июля

Кармическая петля второй половины 2026 года / © Credits

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Петля Сатурна в Овне началась 20 апреля 2026 и закончится 16 марта 2027, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Ретроградный Сатурн в период с 31 июля до 6 декабря 2026. Это время, когда импульсивная энергия знака сталкивается с требованием структуры, ответственности и дисциплины. Овен стремится действовать быстро, напрямую и без оглядки, а Сатурн замедляет, заставляет пересматривать решения, возвращает к незавершённым вопросам и требует зрелого подхода. В ретрофазе эта разница усиливается, создавая напряжение между желанием двигаться вперёд и необходимостью укрепить фундамент.

Когда Сатурн разворачивается в ретро, он поднимает те вопросы, которые были начаты ранее, но не получили завершения. Это могут быть рабочие процессы, юридические дела, финансовые обязательства, вопросы ответственности перед семьёй или обществом. В Овне ретрофаза особенно подчёркивает темы инициативы, лидерства, самостоятельности и личной позиции: всё, что было сделано поспешно или без системы, требует пересмотра.

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Овен — знак действия, а Сатурн — планета границ. В ретрофазе человек сталкивается с ситуациями, где необходимо чётко определить свои обязанности, пересмотреть способы взаимодействия с авторитетами, структурировать планы и отказаться от импульсивных шагов. Это время, когда внешние обстоятельства могут замедляться, создавая ощущение препятствий, но именно через это формируется устойчивость и внутренняя опора.

Сатурн в знаке Овна находится в статусе падения, что означает несоответствие его природы условиям этого знака. Овен действует импульсивно, быстро, напрямую, а Сатурн требует структуры, выдержки, времени и последовательности. Когда планета оказывается в падении, её функции проявляются сложнее: дисциплина даётся через усилие, ответственность — через необходимость, а любые попытки ускорить процессы встречают сопротивление. В Овне Сатурн словно вынужден работать в среде, которая не поддерживает его принципы, и это создаёт внутреннее напряжение.

Ретрофаза усиливает кармическую составляющую

Когда Сатурн разворачивается в ретроградное движение, его влияние становится особенно кармичным. Ретрофаза поднимает незавершённые темы прошлого, возвращает к последствиям прежних решений и заставляет пересматривать фундаментальные структуры жизни. В падении эта кармичность ощущается сильнее: Сатурн подчёркивает те места, где человек действовал импульсивно, поспешно или без системы.

Ретроградный Сатурн — это период, когда можно вернуться к точкам выбора и пройти их заново, но уже более зрелым способом и укрепить жизненную конструкцию. В такой фазе планета помогает увидеть слабые места, завершить незаконченные процессы, укрепить структуру жизни и подготовить почву для дальнейшего роста. Кармичность периода — это возможность исправить то, что раньше было сделано поспешно или без опоры.

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Особенно сильно ретрофаза ощущается у тех, у кого Солнце, Луна, Венера или Марс находятся в Овне. Сатурн проходит по этим точкам, создавая необходимость пересмотреть привычные модели поведения, отношения, эмоциональные реакции и способы достижения целей. Это период, когда внутренние противоречия становятся заметнее — чтобы их можно было проработать.

Главная задача периода

Ретроградный Сатурн в Овне перенаправляет развитие. Он помогает отказаться от лишнего и подготовить почву для дальнейшего роста. Это время, когда важно не спешить и принимать решения, которые выдержат проверку временем.

Когда начинается и заканчивается петля

Начало петли: 20 апреля 2026 года, в 8° Овна

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Ретроградность: 31 июля — 6 декабря 2026 года

Стационарность:

23-30 июля — переход в ретро (самые напряжённые дни)

7-14 декабря — разворот в директ

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Завершение петли: 16 марта 2027 года, в 15° Овна

Именно эти точки — начало, разворот и завершение — формируют кармическую дугу, в которой раскрываются причины и следствия, возвращаются незавершённые темы и происходит глубокая перестройка.

Кому период особенно важен

1. Люди с натальными планетами в Овне (7°– 16°)

Солнце, Луна, Венера — наиболее чувствительные точки.

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Марс и Меркурий — в меньшей степени, но тоже значимы.

Именно эта зона знака попадает под максимальное давление петли.

2. Возврат Сатурна

Рождённые апрель 1996 — февраль 1999

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Рождённые март 1967 — апрель 1969

Для них период становится кармическим экзаменом.

3. Люди с кармическими точками в Овне

Нисходящий или Восходящий Лунный Узел, Лилит — усиливают темы ответственности, последствий, взаимодействия с законом и системой.

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Главные задачи периода

1. Структурирование и перестройка

Сатурн «сжимает пространство», заставляя отказаться от лишнего и укрепить фундамент.

Это время, когда многое приходится пересматривать, упрощать, упорядочивать.

2. Возвращение к прошлому опыту

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Особенно к событиям лета 2025 года, когда Сатурн впервые заходил в Овен.

Тогда были даны первые подсказки, но многие не решились действовать. Теперь время вернуться к этим темам.

3. Кармическая петля

Период причин и следствий: всё, что было начато, но не завершено, требует внимания.

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Игнорировать невозможно — иначе фундамент «не выдержит» в 2027 году.

4. Работа с ограничениями

Сатурн не блокирует, но требует дисциплины, ответственности, планирования.

Он показывает слабые места и даёт шанс их исправить.

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Юпитер во Льве смягчает влияние Сатурна, помогает социализации, расширению возможностей, поиску новых путей. Юпитер «залечивает раны», которые открывает Сатурн. Это создаёт условия для больших перемен и выхода на новый уровень.

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