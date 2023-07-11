Кармические Лунные узлы в Овне и Весах с 18 июля 2023 до 12 января 2025: что принесет этот период

18 июля начинается новый социальный цикл. В этот день Лунные Узлы меняют ось знаков Зодиака: Восходящий Узел входит в знак Овна, а Нисходящий, соответственно, в знак Зодиака Весы.

С 18 июля 2023 до 12 января 2025 года Лунные Узлы будут перемещаться по оси взаимоотношений, что является благоприятным показателем для устранения существующих конфликтов, в том числе, между государствами. Начинается время договоренностей, восстановления связей на всех уровнях, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Лунные Узлы характеризуют социальные процессы и общественные настроения. В предыдущие 1,5 года (с 18.01.22 по 17.07.23) перемещались по оси ресурсов и трансформаций Телец – Скорпион. В это время произошли кардинальные перемены во всем мире через разрушения, после которых в скором времени последуют обновления. Настроения в обществе меняются, иначе выстраиваются системы международных отношений.

Цикл обращения Лунных Узлов в среднем составляет 18 лет, что делает их скорость, по сравнению с личностными планетами достаточно медленной. Восходящий Лунный Узел связан с Юпитером, называемый в астрологии планетой-благодетелем. Нисходящий Лунный Узел энергетически схож с влиянием Сатурна, планетой "большого несчастья". Это название весьма условно, но Сатурн всегда требует самоограничений, терпения, пунктуальности. Просто человек устроен так, что там где ответственность, нормы, правила – это не является комфортным.

Кармические Лунные Узлы делают акцент на общих понятиях и явлениях, не показывая конкретную личность, образ или черту характера. Дополняет такую особенность трактовки Лунных Узлов их фиктивность. Отсутствие массы, как реального небесного тела, описывается не формой или материальностью, а общей характеристикой.

Древние астрологи заметили, что затмения Солнца и Луны происходят в определенных точках неба, которые не остаются на месте, а перемещаются со временем по определенному закону – большую часть времени ретроградно (против движения Солнца). Образное, воспитанное на мифах мышление, увидело в этих двух точках и в их направлении движения, голову и хвост небесного Дракона, проглатывающего Светила в период затмений. Как и время "поглощает" настоящее, делая его прошедшим.

Интересно, что как в индийской, так и в европейской традиции, несмотря на их очевидное различие и географическую удаленность, речь идет именно о драконе или змее. Тот узел, в котором Луна, пересекая эклиптику, направляясь из Южного полушария в Северное, называют Северным или Восходящим (он же Голова Дракона или Раху). Символ Северного узла напоминает вазу без воды, пустую или кувшин, перевернутый вверх дном. Противоположный узел, в котором Луна направляется из Северного полушария в Южное, называют Нисходящим или Южным (Хвост Дракона, Кету). Символ Южного узла напоминает вазу с водой или кувшин, который стоит прямо.

Линию (ось) Лунных узлов в гороскопе можно сравнить с рекой жизни, по которой плывет каждый из нас. Течение реки направлено от Нисходящего узла к Восходящему. Иначе говоря, Восходящий (Северный) узел – это что-то совершенно новое для нас. То, что ведет нас в направлении достижения жизненной цели, хотя вряд ли здесь можно говорить о цели, которая рано или поздно будет достигнута. Чем дольше мы движемся по направлению к Восходящему узлу, тем больше вероятность, что за очередным новым поворотом откроется еще более заманчивая перспектива. Это та цель, которая всегда будет перед нами и к которой нам необходимо продвигаться всю жизнь.

Восходящий (Северный) узел показывает те усилия, которые необходимо приложить человеку, чтобы определить свое будущее. Проявляя свой Северный узел, человек создает свою индивидуальность и укрепляет свое осознанное развитие. Об этом символически говорит то, что в Северном полушарии Луна стремится к Солнцу. Поэтому Северный узел считается позитивным, осознанным духовным направлением.

Нисходящий (Южный) узел – пройденный путь. Он становится все более значимым, ощутимым, увеличивается по мере того, как мы движемся к Восходящему узлу. Пройденный путь – это нечто знакомое, и хотя не всегда приятное, зато более или менее освоенное.

Прошлый опыт, связанный с Нисходящим узлом, составляет основу, фундамент для продвижения вперед, но он же может и тяготить, тормозить или тянуть назад, мешать движению вперед.

"Поток" или "река жизни" в реальных обстоятельствах бывают представлены неким направлением, задаваемым обстоятельствами жизни, иногда общественным течением, группой людей, с которой человек себя соотносит. В Южном Узле Луна символически поворачивается спиной к солнечному влиянию и попадает в зону материальности, статичности.

Свойства осей или пар знаков Зодиака ярко проявляют себя. Эта особенность и взаимосвязь противоположных по качествам знаков обоснована одинаковыми составляющими – планетами, которые формируют структуру противоположных знаков. Пропорции и количество той или иной энергии, проявленной планетами, и определяют отличительные особенности каждого знака.

Овен – Весы (1-й и 7-й знак, мужские) – это личная ось, или ось взаимодействия, взаимоотношений. Эти знаки реализуют себя на личном уровне: Овен как лидер, воин, инициатор всего нового, Весы как умение жить в обществе, соблюдать законы. Овен – беспокойство, борьба, бескомпромиссность, а Весы – спокойствие, гармония, компромиссы. Без дополняющего влияния Весов, Овен становится грубым, неуживчивым, агрессивным, несправедливым. А Весы, без противоположных влияний Овна, становятся ленивыми, безучастными, инертными. Таким образом, в любой полярности оба знака одновременно противоречат и взаимно дополняют друг друга, находятся в борьбе и взаимосвязи. Составляющие планеты оси Овен – Весы: Марс, Венера, Солнце, Сатурн.

Восходящий узел в Овне – Нисходящий узел в Весах в период с 18 июля 2023 до 12 января 2025 поможет найти общий язык с партнерами, как в личной жизни, так и в масштабах межгосударственных дипломатических связей. Мир проходит очередной этап на пути совершенствования. Предыдущие транзиты такого положения кармических Лунных узлов по оси Овен – Весы, следующие:

07.07.1930 – 27.12.1931

22.01.1949 – 26.07.1950

20.08.1967 – 20.04.1969

09.05.1986 – 03.12.1987

26.12.2004 – 22.06.2006

В ближайшие 1,5 года произойдут серьезные геополитические изменения: появятся новые лидеры и доминирующие страны, образуются новые союзы, что повлечет за собой перераспределение центров силы между разными государствами и межгосударственными объединениями.

Кармические Лунные узлы по оси взаимоотношений заставляют учитывать интересы других людей, наций, культур и традиций, уважать их желания и выбор. Это период, когда каждый из нас развивает в себе способность уступать, идти на компромисс, но, не растворяясь в другом человеке, а сохраняя свою индивидуальность. Только в этом случае можно достичь баланса, как в личной жизни, так и во всем мире.

Восходящий Узел в Овне, в первом знаке Зодиака, призывает научиться быть самостоятельным и решительным: самому задавать импульс, проявлять волю и действовать. Научиться отказывать, не идти на поводу чужой воли. Именно в период такого транзита можно осознать правильность или неправильность своего пути. Но это возможно только лишь через людей, которых мы встречаем на своем жизненном пути, так как эти люди, по сути, отражают наши кармические задачи.

Поскольку Восходящий Узел действует по принципу Юпитера, то можно ожидать расширения по сферам, связанным со знаком Овна: спорт, военное дело и разработка современного оружия, работа спецслужб, оборонное производство, металлургическая промышленность. Прежде всего, это новые начинания, формирование совершенно новых объединений, военных альянсов, с целью усиления защиты от агрессивных государств.

Нисходящий Лунный Узел оказывает влияние по жестким правилам Сатурна, т.е. приводит в действие причинно-следственные обстоятельства, поднимает кармические темы. Сатурн – Владыка Времени, Строгий Учитель. Эта планета не дает поблажек, в отличие от Юпитера, часто ограничивает в действиях, создает препятствия и задержки. Нисходящий Узел в Весах активизирует ранее неразрешенные вопросы в сфере партнерства и международных взаимоотношений.

Транзит Лунных Узлов по оси Овен – Весы, прежде всего, окажет сильное влияние на представителей этих же знаков Зодиака. Также, если в Овне или Весах находятся личные планеты, Луна и другие важные элементы гороскопа, то ваша жизнь не будет прежней, после завершения этого транзита. Подробнее о грядущих событиях и о том, как к ним подготовиться, можно узнать на консультации у астролога.

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