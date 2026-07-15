Кармические Лунные Узлы в знаках Лев и Водолей с 27 июля 2026 до 27 марта 2028 года / © Credits

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Нисходящий Узел уходит из Девы — и входит в знак Льва.

Восходящий Узел уходит из Рыб — и входит в Водолей.

До 27 марта2028 года именно Лев и Водолей окажутся под особым влиянием кармических точек Зодиака. Полтора года, в которые эти два знака будут проходить через интенсивный период переосмысления, освобождения и нового призыва, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

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Но это касается не только представителей этих знаков. Это касается всех нас.

Что такое Лунные Узлы

Лунные Узлы — это точки пересечения орбиты Луны с плоскостью эклиптики. Невидимые, но мощные. Астрологи называют их «кармической осью» — потому что они указывают на то, от чего мы уходим, и на то, к чему движемся.

Нисходящий (Южный) Узел символизирует прошлое. То, что уже наработано, привычно, удобно. Место, откуда мы пришли — и куда легко вернуться, если страшно идти вперёд. В знаке Южного Узла сосредоточены накопленные умения прошлых воплощений.

Восходящий (Северный Узел) показывает будущее. Незнакомая территория, к которой тянет и которая пугает одновременно. То, чему нужно учиться заново. Направление роста — как личного, так и коллективного.

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Когда Узлы меняют знаки — меняется вектор. То, что требовало отработки, получает освобождение. То, что спало, получает призыв к пробуждению.

Ось Лунных Узлов перемещается против хода Солнца, т.е. предыдущте 1,5 года кармические узлы перемещались по знакам Девы и Рыб. Прежде чем говорить о том, в какие знаки вошли Узлы — важно понять, из каких они ушли. Потому что это освобождение.

Южный Узел уходит из знака Девы

Последние полтора года Южный Узел находился в Деве — знаке анализа, служения, самосовершенствования и детального труда. Дева несла на себе кармический груз: потери, отработки, болезненные уроки через здоровье, работу и ощущение, что «недостаточно хорошо». Требование к себе было огромным. Придирчивость — к себе и к жизни — достигала предела.

27 июля это заканчивается.

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Южный Узел уходит — и Дева освобождается от кармического давления, от ощущения, что нужно бесконечно отрабатывать и исправлять. Период тяжёлых уроков через критику, болезни и несовершенство для Девы — завершён. Следующий подобный этап — через 18,5 лет.

Это настоящее освобождение для всех, у кого в знаке Девы находятся натальные планеты.

Северный Узел уходит из Рыб

Полтора года Северный Узел звал представителей знака Рыб раствориться — в духовности, в служении, в принятии того, что есть. Это был путь через смирение и веру без доказательств. Важный путь — но не простой. Теперь этот призыв уходит. Рыбы могут выдохнуть. Экзамен сдан.

Южный Узел входит в знак Льва: пришло время снять корону

Южный Узел во Льве — это сигнал для представителей знака Льва: то, что было твоей силой, может стать твоей ловушкой.

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Лев умеет сиять, быть на сцене, вести за собой, вдохновлять, занимать центральное место. Но Южный Узел во Льве говорит: если ты держишься за это слишком крепко — ты застрял.

Зависимость от аплодисментов. Неспособность делиться властью. Лидерство ради статуса, а не ради смысла. Творчество ради признания, а не ради горения. Всё это — тени Льва, которые Южный Узел делает особенно видимыми в ближайшие полтора года.

Для Льва это время отпустить нужду в том, чтобы быть главным. Не потерять себя — а обнаружить, что настоящая сила не требует постоянного подтверждения.

Парадоксально: именно тогда, когда Лев перестаёт нуждаться в сцене — он начинает жить и вдохновлять других по-настоящему.

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Северный Узел входит в Водолей: призыв к подлинной свободе

Северный Узел в Водолее — это коллективный призыв. Приглашение — для Водолея и для всех нас — двигаться в сторону подлинной свободы, будущего и принадлежности к чему-то большему, чем личный интерес.

Водолей и без того знак будущего. Он думает на десятилетия вперёд, видит системы там, где другие видят детали, знает, как должно быть — и страдает от того, что так не является.

Северный Узел в Водолее усиливает этот импульс и делает его кармически важным: сейчас важно не просто мечтать о будущем — а строить его. Не просто знать, как должно быть — а делать шаг.

Это обращение к Водолею — перенести внимание из размышлений в реальные шаги, выйти из теоретических построений в практическое воплощение задуманного и перейти от внутренней свободы к её конкретному выражению, которое требует решительности и выхода в центр. Важно не оставаться только в идее или концепции, а воплотить задуманное в конкретных действиях.

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И это напоминание каждому из нас о том, что пришло время определить главное и ответить на важный вопрос. В какой сфере вашей жизни вы уже видите будущее, чувствуете его направление — но всё ещё откладываете первый шаг?

Особый период: возрасты 17,5 — 19, 36,5 — 38 и 54,5 — 56 лет

Лунные Узлы проходят полный оборот по Зодиаку примерно за 18,5 лет. Это означает, что через такой интервал Узлы возвращаются в то же положение, в котором стояли в момент вашего рождения.

Эти периоды называются возвращением Лунных Узлов — и они считаются одними из самых важных и судьбоносных в жизни человека. То, в каком направлении вы двинетесь сейчас — задаёт траекторию надолго.

Ось Лунных Узлов в знаках Льва и Водолея — подчеркмвает вопросы мира, объединения, человечества.

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Следующая смена оси Лунных Узлов произойдёт 27 марта 2028 года: Узлы перейдут в Рака и Козерога. Но то, что будет прожито и освоено в период движения по знакам Льва и Водолея — останется как фундамент.

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