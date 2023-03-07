"Карта смерти": таролог Гордеев дал прогноз для прифронтовых областей и назвал самый опасный регион

Украинский таролог и экстрасенс Макс Гордеев сделал прогноз на ближайший месяц для прифронтовых городов и областей нашего государства.

Об этом он рассказал в своем youtube канале.

Луганщина

"Я вижу, что "покупают" какого-то человека, ответственного за то, чтобы этот регион освободился. Туз пентаклей говорит мне о том, что была или будет взятка. Также я вижу очень сильные изменения, которые продолжают сложную ситуацию с городом и областью. Единственное хорошее в этом всем аду – то, что там есть люди, которые верят в то, что Луганск и область снова будут украинскими", – сказал Макс Гордеев.

Донецкая область

По словам таролога, ситуация в Донецкой области немного лучше. ВСУ в этом регионе смогут продвинуться вперед благодаря помощи международных партнеров, которая может поступить уже в середине месяца.

"Выпадает ужасная карта, которая говорит, что пока этот регион находится в негативном аспекте. Но в дальнейшем я вижу положительные карты. Есть проблески того, что наши военные пробиваются. Я вижу, что в марте этот регион потихоньку будет очищаться от нечисти. Карты показывают, что есть какое-то объединение. Люди начали понимать, что все хорошо, что Украина придет, что Украина – это то, что им как раз нужно", – отметил Гордеев.

Запорожье

"Наверное, самый болезненный регион за последние 3-4 месяца. В течение следующих трех месяцев регион может освободиться от всех негативных аспектов. Там сейчас проходит очень много защитных операций. Люди там сейчас находятся в очень негативном энергетическом поле", — рассказал экстрасенс.

Харьков и область

По его словам, экономическая ситуация с Харьковом сейчас очень тяжелая.

"Люди все равно возвращаются домой. В шестом месяце будет какое-то очень крутое событие, которое изменит негативную ситуацию. Вверх поднимается энергия и это очень классно. Я вижу карту императора, символизирующую стабильность и вижу вашего мэра на троне, пытающегося разрулить эту ситуацию", – говорит Макс Гордеев.

Днепропетровщина

"Днепр и область в марте будьте очень внимательны. Возможные прилеты и прилеты очень сильны. Ситуация энергетически тяжелая. Надо поработать людям с их переживаниями", – сказал таролог.

Херсонщина

"Снова выпадает негатив – карта смерти. Вы – несокрушимые, помните об этом. Ситуация тяжелая. Это говорит о том, что ничего хорошего в марте в этом регионе не произойдет. Но надеемся, что лето исправит эту ситуацию", – отметил Гордеев. .

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее полуфиналист 20-го сезона Международной битвы экстрасенсов Роман Шептицкий заявил, что март будет определяющим в плане дальнейших боевых действий.

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