"Катастрофический период": астролог Влад Росс о том, каким будет для украинцев апрель

По словам астролога, период с 18 по 21 апреля будет катастрофическим.

Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, каким для украинцев будет апрель.

Об этом он сказал в интервью "УНИАНу".

"В апреле произойдет ужасное кольцевое солнечное затмение в день рождения Гитлера, 20 апреля. Ничего хорошего эта дата не предвещает. На Земле могут происходить землетрясения, ураганы, может быть неустойчивая погода. Это довольно контрастный месяц. Самое главное – в апреле будет ретроградный Меркурий, 21 числа", – говорит Влад Росс.

По словам астролога, если в первой половине месяца еще есть смысл затевать какой-то бизнес, организовывать важные встречи, то во второй лучше отменить все покупки и поездки. В частности, он советует ограничить передвижение на автомобилях и поездах.

"Потому что период от 18 до 21 апреля будет катастрофическим. Береженого Бог бережет, поэтому стоит быть очень осторожными", – подытожил Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог Ольга Медвецкая предусмотрела, когда закончится война России против Украины.

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