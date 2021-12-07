Китайский гороскоп на 2022 год: что принесет Синий Водяной Тигр всем знакам китайского гороскопа

На смену году Белого Металлического Быка приходит год Синего Водяного Тигра, который продлится с 1 февраля 2022 года по 23 января 2023 года. Что принесет он двенадцати знакам китайского гороскопа?
На смену году Белого Металлического Быка приходит год Синего Водяного Тигра, который продлится с 1 февраля 2022 года по 23 января 2023 года. Что принесет он двенадцати знакам китайского гороскопа?
Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032)
Крыса вряд ли получит какую-то помощь от Тигра – у них разные не только весовые категории, но и мировоззрение, а также связанная с ними система координат, поэтому надеяться представительница знака сможет только на себя. Но ее это не пугает, поскольку она уверена, что справится с любой жизненной ситуацией. Главное – не тратить деньги попусту, напротив, демонстрировать свою фирменную практичность, бережливость и запасливость, тогда к финишу наступающего года представительница знака придет с изрядно увеличившимися активами.
Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Бык не значится в числе фаворитов Тигра – он раздражает хозяина года своей прямолинейностью и бескомпромиссностью. Если представитель знака хочет преуспеть – прежде всего в профессиональной сфере – ему придется перестать переть, как его тотемное животное, на ворота и потрудиться: научиться гибкости, ловкости и умению подстраиваться под постоянно меняющиеся обстоятельства. Освоив эти – не свойственные ему – умения, он сможет продвинуться по служебной лестнице и стать известным человеком в своем деле: слава еще никому не помешала.
Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Тигр, как и положено хозяину года, является его главным бенефициаром: за что бы он ни взялся, ему все будет удаваться легко и без усилий. Тем не менее звезды рекомендует ему обратить особенное внимание творческой сфере, даже если их профессия не связана с креативом: им, как всем остальным представителям знака, желательно попробовать себя в новой сфере деятельности – литературе, музыке, живописи и даже актерском мастерстве. В личной жизни приятные перемены ждут тех, кто до сих пор одинок: им удастся встретить не только любимого человека, но и единомышленника.
Кот (кролик) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Котам (кроликам), которые приходятся Тигру близкими родственниками, фортуна будет благоприятствовать практически во всех сферах жизни, правда, при одном условии: им не стоит рассчитывать на манну небесную – чтобы получить желаемое, придется потрудиться. В отношениях с близкими людьми важно соблюдать осторожность: головокружение от успехов, полученное после завершения особо успешных проектов, может подтолкнуть представителей знака к резким высказываниям и обидным для окружающих поступкам, неудивительно, если они отреагируют резко – вплоть до разрыва отношений.
Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Драконам, у которых с Тигром существует взаимная симпатия, звезды рекомендуют максимально внимательно отнестись к людям, которые в этом году окажутся в ближнем круге их общения. Новые знакомые сыграют важную роль, прежде всего в профессиональной сфере представителей знака – для этого им придется задействовать все свои связи, но протекцию, как известно, пока еще никто не отменял. Что до личной жизни, то тут резких перемен не предвидится, но, возможно, это и к лучшему – будет время на размышлений, которые позволят понять, что стоит делать, а с чем лучше повременить.
Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
Змее, с которой у Тигра весьма натянутые отношения, не так просто будет добиться целей, которые она перед собой поставила. Скорее всего, ей придется выйти из зоны комфорта и подстроиться под вновь открывшиеся обстоятельства, в противном случае на удачу в делах не стоит и рассчитывать. Возможно, поначалу представителям знака будет сложно, но спустя короткое время они втянутся в этот процесс и даже начнут получать от него удовольствие. Да и результат, когда им удастся прийти к финишу первыми, положив на обе лопатки всех своих конкурентов, будет стоит затраченных усилий.
Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
Лошадь, входящая в триумвират вместе с близкими ей по крови Тигром и Собакой, может рассчитывать на благосклонность хозяина года, который постарается помочь во всех затеянных ею делах. Однако вышесказанное не значит, что Тигр все преподнесет представительнице знака на блюдечке с голубой каемочкой – на жизненные и профессиональные вызовы ей придется реагировать максимально быстро и решительно, зато и победа, которую она сможет одержать над любыми обстоятельствами, даст ей повод для довольства собой и своей жизнью.
Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)
Козе, у которой с Тигром, мягко говоря, натянутые отношения, придется потрудиться, чтобы получить все, что она запланировала на наступающий год. В отношениях с окружающими – как начальством, так и близкими людьми – нужно использовать актерские качества, которыми представительницы знака обладает от рождения. Маленькие спектакли, которые им вполне под силу показать, помогут преуспеть в профессиональной деятельности и избежать напряжения в личной жизни. Главное, каждый раз войдя в образ, не забыть выйти из него – окружающих это может утомить.
Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)
Обезьяне, которая вызывает у хозяина года раздражение, желательно как можно реже попадаться ему на глаза. Сделать это можно одним-единственным способом: сосредоточиться на каком-нибудь важном для них занятии – лучше всего профессионального свойства – и заниматься им, не поднимая головы. Так и по карьерной лестнице можно будет продвинуться, и гнева хозяина года не вызвать – он представительницу знака просто не заметит. Для поддержания физической формы в идеальном состоянии звезды советуют начать исповедовать здоровый образ жизни – прежде всего обратить внимание на занятия спортом и питанием.
Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)
Петуху, с которым у Тигра вынужденный и натянутый нейтралитет, важно помнить о том, что хорошо работает только тот, кто хорошо отдыхает. При любой мало-мальски удобной возможности нужно сразу же отправляться в отпуск, даже если на него можно будет выделить всего лишь пару дней. Особых успехов в профессиональной деятельности ждать не приходится, но и провалов не будет, а это уже немаловажно. В личной жизни необходимо дорожить существующими отношениями: расстроить их сейчас очень легко, а вот восстановить – или отыскать и выстроить новые – практически невозможно.
Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)
Собаке, несмотря на дружбу с Тигром (она входит в триумвират с ним и Лошадью), хозяин года ничего не преподнесет на блюдечке с голубой каемочкой. За свои права и достижения ей придется побороться, причем активно используя при этом свои "зубы" и "когти", в противном случае опередят другие – более проворные – коллеги и конкуренты. В отношениях с любимым человеком тоже не стоит ждать милости от природы: влюбленной представительнице знака можно – и нужно – делать первый шаг навстречу человеку, который ей неравнодушен, и тогда наступающий год станет началом семейной – счастливой – жизни.
Свинья (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2018, 2031)
Свинье, которую связывает с Тигром сильная – хоть и тайная – симпатия, звезды рекомендуют сосредоточиться на профессиональной деятельности – именно здесь ее ждут самые интересные события. Впрочем, те, кто рассчитывает на удачное продвижение по карьерной лестнице и новой должности – в виде вишенки на торте, можно не беспокоиться – успех будет ждать инновационные проекты: поэтому сосредоточиться нужно именно на них. В отношениях со своей второй половинкой необходимо избегать ревности – повода для нее все равно не будет, а в семейной жизни может образоваться глубокая трещина, которую не загладишь.
Читайте также: