Китайский гороскоп по знакам на 2024 год Зеленого Деревянного Дракона

На смену году Черного Водяного Кота приходит год Зеленого Деревянного Дракона, который по китайской традиции начнется 10 февраля 2024 года и закончится 28 января 2025 года.

О том, что он принесет двенадцати знакам китайского гороскопа, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Крыса / Фото: Getty Images

Крыса и Дракон, несмотря на обладание ею неприятных – или непонятных – для хозяина года качеств, дружелюбны, а не враждебны по отношению друг к другу. В наступающем году представители знака получат свободу действий, которой они вольны распорядиться так, как сочтут нужным. Они смогут достичь успеха в любой жизненной сфере – разумеется, при наличии трудолюбия, упорства и сноровки – препятствий им никто чинить не будет, а значит, надо воспользоваться счастливым шансом.

Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Бык / Фото: Getty Images

Бык, главными качествами которого является практичность и, как следствие, приземленность, не вызывает у Дракона дружелюбия, но это не значит, что представителям знака стоит опасаться хозяина года. Напротив, они могут рассчитывать на серьезные достижения в бизнесе и финансах, но только в том случае, если они проявят свою силу воли и фирменное упорство в достижении цели. Продолжительный отдых в этом году для Быка не предусмотрен, но он этому только обрадуется.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Тигр / Фото: Getty Images

Тигр не является другом Дракона, но между ними существует взаимная симпатия, которая во многом предопределит жизнь представителей знака в наступающем году. На первый план у Тигров выйдет профессиональная деятельность, в которой им необходимо ставить самые смелые и амбициозные цели – чем смелее они будут, тем легче окажется их достичь. Возможна долгожданная смена места жительства, а вот любовных авантюр нужно избегать – до добра они не доведут.

Кролик (Кот) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Кролик / Фото: Getty Images

Кролики смогут – и захотят – сосредоточиться на личной жизни: в бизнесе и финансах все стабильно, поэтому самое время подумать – в зависимости от сложившейся ситуации – о создании семьи или появлении долгожданного ребенка. С такими планами неразрывно связана забота о собственном доме – увеличении его площади за счет покупки или обмена и ремонта. Новые романы Кроликам необходимо заводить с осторожностью: чем ярче они будут "гореть", тем быстрее "потухнут".

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Дракон / Фото: Getty Images

Для Дракона, как и положено для хозяина года, зажжется "зеленый свет" – их ждет успех в любом деле, за которое они решат взяться. Максимально благоприятные условия сложатся для самосовершенствования – представители знака смогут стать лучше, сильнее, образованнее: стоит воспользоваться этим временем для того, чтобы похудеть, изменить имидж, выучить иностранный язык, начать заниматься спортом. Финансовых возможностей, как обещают звезды, им хватит на все.

Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Змея / Фото: Getty Images

Змее, которая с Драконом "одной крови", необходимо продемонстрировать свои профессиональные таланты и способности начальству, тогда оно обязательно заметит – и отметит – их продвижением в карьере и повышением заработной платы. Для серьезных успехов в делах представителям знака понадобится крепкий тыл, поэтому необходимо уделять как можно больше времени в семье – возможно, здесь понадобится перезагрузка отношений, ее легко удастся осуществить.

Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Лошадь / Фото: Getty Images

Лошадь, стремящаяся к независимости, может вызвать недовольство Дракона, который хочет держать ее под контролем. Как следствие, представителям знака почувствуют некие рамки – как на работе, так и в личной жизни, за которые им не стоит выходить. Причем со временем представители знака поймут, что ограничения пойдут им не во вред, а на пользу – без них они могли бы наломать дров. Велика вероятность перемещений в пространстве – путешествий или смены места жительства.

Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Коза / Фото: Getty Images

Коза, несмотря на различие в мировоззрении и поведении, вызывает у Дракона приятные эмоции, и он не упустит возможности ей это продемонстрировать. Особенно восхищает хозяина года артистизм и аристократичность представителей знака, неудивительно, что в течение года, проходящего под покровительством Дракона, они смогут неплохо заработать – чтобы им хватило финансов на все их капризы. Страстные отношения, начавшиеся в этом году, вполне могут закончиться официальным браком.

Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Обезьяна / Фото: Getty Images

Обезьяну и Дракона роднит яркость и неординарность – эти личности всегда найдут общий язык друг с другом, возможно, именно поэтому самым важным для них в новом году станет партнерство – прежде всего в профессии или бизнесе. Только на свои силы рассчитывать не стоит – легко можно будет потерпеть неудачу, а вот помощь со стороны единомышленников поможет решить любые задачи. В отношениях с близким человеком главное – не хитрить, можно перестараться.

Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Петух / Фото: Getty Images

С Петухом у Дракона существует взаимное притяжение, которое, тем не менее, не мешает им ссориться. Хозяин года не будет препятствовать представителям знака заниматься их любимым делом – блистать в обществе. Любые публичные мероприятия, в которых они примут участие, окажутся успешными, также можно проводить деловые переговоры – удастся убедить в правильности своих доводов даже самых несговорчивых оппонентов. Особого внимания потребуют дети, но моральные "инвестиции" в них быстро окупятся.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Собака / Фото: Getty Images

Собаку можно назвать антиподом Дракона, поэтому им лучше избегать общения друг с другом. Хозяин года "попросит" представителей знака не торопиться ни в решениях, ни в поступках. Еще лучше – если, конечно, это будет возможно – взять годовой тайм-аут, выполняя только самые необходимые действия и накапливая силы для свершений в следующем году. В семейных отношениях необходимо соблюдать осторожность: разрушить существующее благополучие легко, а восстановить его – трудно.

Свинья (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2018)

Свинья, несмотря на существующие в общении с Драконом противоречия, в течение года будет чувствовать себя вполне комфортно – как в моральном, там и в материальном отношении. Главным источником благополучия представителей знака станут люди: представители знака смогу рассчитывать на помощь как старых друзей, так и новых знакомых, которые в это время появятся в их окружении. Ну а самую большую часть позитивной энергии они получат от членов своей семьи – особенно старших их по возрасту и детей.

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