Китайский гороскоп по знакам на 2025 год: что принесет нам Зеленая Деревянная Змея

О том, что год Зеленой Деревянной Змеи принесет двенадцати знакам китайского гороскопа, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Крыса / Фото: Getty Images

Крысе в наступающим году можно ни о чем не беспокоиться: правда, звезд с неба ей достать не удастся, зато она сможет сохранить и не растерять всего того, что ей удалось достичь и скопить к данному моменту во всех сферах жизни и работы, а спокойный, стабильный год – это уже немало. Главное – включить режим разумной экономии, которая поможет избежать ненужных – и неразумных – трат. Мир и лад в отношениях с окружающими – прежде всего, родными и близкими – будет зависеть только от самих представителей знака – важно помнить об этом.

Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Бык / Фото: Getty Images

Быкам придется пережить небольшую, но результативную встряску, которая на порядок улучшит все его профессиональные и жизненные показатели: он – не без удивления – обнаружит, что, посмотрев на важные вопросы под другим углом зрения, можно решить их гораздо быстрее и, что немаловажно, результативнее. Много внимания потребует личная жизнь: те, кто пока еще не обрел вторую половинку, получат все шансы обрести счастье, а давно и прочно состоящие в браке найдут возможность перезагрузить даже те отношения, которые, как казалось, зашли в тупик.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Тигр / Фото: Getty Images

Тиграм звезды советуют отказаться от решительных действий: энергичное продвижение в любой жизненной сфере, скорее всего, приведет к неожиданным – и прямо противоположным – результатам, поэтому нужно плыть по течению – звезды лучше знают, к какому итогу должны прийти предстатели знака. Повышенная эмоциональность в это время – впрочем, как и в любое другое – станет плохой советчицей, необходимо прислушиваться не только к интуиции, но и доводам разума, а также мудрым подсказкам хозяйки года.

Кролик (Кот) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Кролик / Фото: Getty Images

Кролика (Кота) ждут головокружительные перемены во всех сферах жизни – от профессиональной до личной. Одни события будут ожидаемыми, поскольку представители знака сами приближали их наступление, а другие – совершенно невероятными и неожиданными, а потому придется подумать о том, как приспособиться к новым условиям и обстоятельствам. Особенно удивит – и порадует – в этом смысле личная жизнь, происходящее в которой вполне может стать основой сюжета любовно-приключенческого романа.

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 1924)

Дракон / Фото: Getty Images

За Драконом, который покидает "трон" хозяина года, будет тянуться шлейф удачи, которая коснется сразу двух сфер – карьеры и личной жизни. Везде возможны приятные события и подвижки, но только в том случае, если представителям знака удастся соблюсти баланс между этими несовместимыми началами. Впрочем, некоторые вполне могут их объединить, если заведут служебный роман с далеко идущими последствиями – его вероятность исключать нельзя, и в данном случае он пойдет не во вред, а на пользу дела.

Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Змея / Фото: Getty Images

Змея, как хозяйка наступающего года, может загадывать любое желание – оно обязательно осуществиться, но представители этого мудрого и рассудительного знака, скорее всего, выберут спокойное, размеренное существование без взлетов, падений и турбулентности. Как часто бывает с теми, кто не терпит суеты и спешки, звезды их заметят и дадут им именно то, к чему они стремятся: карьерный рост и финансы. Не исключено и появление в жизни новой любви, тут очень важно без потерь выйти из прежних отношений, на что у них хватит благоразумия.

Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Лошадь / Фото: Getty Images

Лошади звезды советуют во всем рассчитывать исключительно на собственные силы. Это не значит, что они будут полностью лишены поддержки окружающих, но им самим захочется решить все вопросы, какого бы свойства – профессионального или личного – они ни были. В таком случае они, как в гонке на ипподроме, смогут прийти к условному финишу первыми, не только собрав все "призы", но и получат весомый повод для довольства собой, что для представителей этого трудолюбивого и честолюбивого знака имеет немаловажное значение.

Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Коза / Фото: Getty Images

Коза сможет проявить присущее ей творческое начало в решении самых разных – как профессиональных, так и личных, а также бытовых – задач: возможности, которые откроются перед предстоятелями знака в наступающем году ни в коем случае нельзя упустить – впоследствии об этом придется горько сожалеть. Однако вышесказанное не значит, что нужно хвататься за любую работу без разбору: придется научиться выбирать между важным и очень важным, только так можно будет преуспеть, заслужить одобрение и похвалу окружающих.

Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Обезьяна / Фото: Getty Images

У Обезьяны может сбыться ее давняя мечта – блистать в обществе: любые публичные выступления будут буквально обречены на успех, поэтому нельзя упускать ни одной возможности завить о себе и своих профессиональных и творческих идеях "городу и миру". В личной жизни представителям знака необходимо дорожить тем, что они имеют на данный момент: соблазн пуститься во все тяжкие, полностью изменив свою жизнь, будет велик, но прежде чем что-нибудь такое учудить, желательно хорошо взвесить все за и против"– как бы потом об этом не пожалеть.

Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Петух / Фото: Getty Images

Петуху в наступающем году ничего не удастся получить даром: достижение любых целей потребует от представителей знака активности, настойчивости и усердия, зато и результат будет всем на зависть – удастся выполнить все пункты годового плана. Там, где обстоятельства потребуют некоторой доли авантюризма, можно – и нужно! – рисковать, но делать это лучше с оглядкой на ситуацию – терять над ней контроль нежелательно. Появление в жизни прежней – возможно, первой – любви может открыть новую страницу в отношениях, казавшихся завершенными.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Собака / Фото: Getty Images

Собаке, несмотря на явную поддержку начальства и коллег, не стоит рассчитывать на серьезные продвижения в карьере – скорее всего, их не последует, а львиную долю усилий придется направить на укрепление своего профессионального авторитета: вполне возможно, что кто-то захочет "подсидеть" представителей знака. Все вышесказанное не ухудшит их финансовое положение: как минимум, оно останется на прежнем уровне, а как максимум – значительно улучшится. В личной жизни велика вероятность появления человека, который подарит не только любовь, но и дружбу.

Свинья (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2018)

Свинья / Фото: Getty Images

Свинье нужно приготовиться к ветрам перемен, которые могут привести к серьезным пертурбациям, а в некоторых случаях вообще перевернуть их жизнь с ног на голову. Звезды советуют им отказаться от риска в любом его виде – он может нарушить и без того зыбкое равновесие, которое очень важно удержать в наступающем году во всех жизненных сферах. Над романтическими отношениями, которые начнутся в это время, необходимо работать, в противном случае они будут складываться совсем не так, как хотелось бы представителям знака.

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