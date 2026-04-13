Транзит Урана в Близнецах: как на нас повлияет это ключевое событие весны 2026 года

Уран уже кратко заходил в Близнецы в 2025 году, дав первые вспышки перемен. Но настоящий семилетний цикл начинается после 26 апреля 2026 года и продлится до 2033 года. Он управляет знаком Водолея — это планета революций, обновлений, прогресса и технологических скачков. Уран меняет знак раз в семь лет, и каждый такой переход запускает глобальные процессы, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Украина особенно чувствительна к ураническим энергиям, поскольку знак Водолея в гороскопе Украины содержит Луну и Сатурн. Это означает, что Уран напрямую влияет на:

народ (Луна)

государственность, структуру, власть (Сатурн)

психологический климат страны (4-й дом)

Именно поэтому предыдущие годы, когда Уран шёл по Тельцу (знак падения), были настолько тяжёлыми. Но переход в Близнецы меняет всё.

Уран выходит из падения — напряжение снижается. Начинается движение по знаку Близнецы в 4 доме Украины, что способствует обновлению самой страны. Формируются гармоничные аспекты к Сатурну и Луне, что улучшает психологический климат.

Первый раз — летом 2026 и второй раз через год — летом 2027, формируется редкая гармоничная конфигурация — бисекстиль трёх высших планет. Это один из самых сильных аргументов в пользу глобального разворота к миру.

Но есть и напряжённые моменты: квадрат Урана и Юпитера осенью 2027 года. Этот аспект может привести к:

кризисам в международных союзах,

перестройке Евросоюза,

конфликтам между странами,

смене политических курсов.

Осенью 2031 года формируется крайне напряжённая конфигурация: оппозиции Юпитер — Уран и

Марс — Сатурна на оси Близнецы — Стрелец, плюс транзит Лилит по знаку Рака. Это повторяет аспекты осени 1962 года, но в более концентрированном виде. Уровень опасности для человечества максимальный в этот период — от смертоносных вирусов до применения ядерного оружия в вооруженных конфликтах.

Этот транзит связан не только с внутренними процессами, но и с глобальными тенденциями. Исторические параллели показывают, что каждый раз, когда Уран проходил по Близнецам (через каждые 84 года), мир переживал мощные интеллектуальные и технологические скачки. В прошлые циклы появлялись компьютеры, радары, телеграф, массовая грамотность, идеи свободы и прав человека. И нынешний цикл уже демонстрирует это — развитие искусственного интеллекта, новые технологии, реформы образования, изменения в способах коммуникации.

Однако современный контекст добавляет к этим процессам военную составляющую. К сожалению, он во многом связан с развитием военной техники вместо полётов в космос. Это отражает реальность: прогресс идёт, но его вектор смещён в сторону оборонных технологий. Тем не менее, гармоничный аспект Урана и Плутона в 2026 году создаёт потенциал для позитивных трансформаций даже в условиях продолжающихся конфликтов.

Несмотря на напряжённые моменты, новый транзит Урана принесет улучшение условий для Украины: постепенное завершение войны, глобальные реформы, технологический прогресс.

Уран (др.-греч. «небо») в греческой мифологии — божество первого поколения, олицетворение неба.

В начале времён, когда мир ещё не имел формы, а тьма и свет не были разделены, из первозданного Хаоса возникла Гея — Земля. Она была первой матерью, плотью мира, основой всего живого. Но Гея чувствовала пустоту: над ней не было свода, не было дыхания, не было того, кто мог бы стать её равным. И тогда она сама породила Урана — Небо, бесконечный купол, который раскинулся над ней, обнимая её своим сияющим телом.

Уран был первым небесным богом, воплощением высоты, свободы и вечного движения. Его имя означало «небо», но не просто небесный свод — он был самой идеей бесконечности, тем, что невозможно удержать, ограничить или подчинить. Он был чистым духом, искрой, которая стремится вырваться за пределы возможного. В мифах он всегда оставался тем, кто стоит выше земных законов, выше времени, выше судьбы.

Гея и Уран стали первой парой, из которой родились титаны, циклопы и гекатонхейры — древние силы, олицетворяющие мощь природы и хаоса. Но Уран, несмотря на свою величественность, боялся собственных детей. Он видел в них угрозу, видел в них то, что однажды может превзойти его. И тогда он стал скрывать их в глубинах Геи, не позволяя им выйти на свет. Земля страдала от тяжести своих детей, и её боль стала первой искрой бунта во Вселенной.

Среди титанов был Кронос (Сатурн) — тот, кому суждено было стать орудием перемен. Гея дала ему серп, выкованный из небесного металла, и попросила освободить мир от власти Урана. Когда Уран спустился к ней в очередной раз, Кронос поднял серп и оскопил его. Кровь Урана упала на землю, и из неё родились эриннии, гиганты и нимфы. А из пены, что образовалась вокруг его отсечённой части, вышла Афродита (Венера) — богиня любви, красоты и желания. Так из разрушения родилось новое творение, и это стало первым уроком уранической энергии: разрушение старого всегда открывает путь новому.

После свержения Уран не исчез. Он поднялся выше небесного свода, став чистым духом, первоосновой, архетипом свободы. Он больше не участвовал в делах богов напрямую, но его энергия продолжала жить в каждом бунте, в каждом открытии, в каждом прорыве, который менял ход истории. Он стал символом того, что невозможно удержать. Его голос звучал в молниях, его дыхание — в ветрах, его присутствие — в каждом мгновении, когда человек решался выйти за пределы привычного.

Уран — это архетип революции, обновления, внезапного озарения. Он — тот, кто ломает цепи, кто разрушает устаревшие структуры, кто приносит хаос, чтобы из него родился новый порядок. Его энергия всегда приходит неожиданно: как молния, как вспышка, как внезапная идея, которая меняет всё. Он не спрашивает разрешения, не ждёт подходящего момента, не действует мягко. Он приходит, чтобы пробудить.

В астрологии Уран сохранил эту мифологическую природу. Он остаётся планетой, которая приносит перемены, реформы, открытия. Его транзиты всегда ощущаются как встряска, как толчок, как необходимость выйти из зоны комфорта. Но в этом и заключается его дар: он освобождает.

Уран напоминает, что новое всегда рождается через разрыв, что прогресс невозможен без разрушения старых границ. Он — вечный символ того, что дух сильнее материи, что идея сильнее формы, что будущее всегда побеждает прошлое.