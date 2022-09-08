Когда Путин отойдет от власти и наступит "судный" день для РФ: рассказала известная таролог

Хомутовская говорит о вероятности распада РФ в конце 2023 – начале 2024 года.

Украинский экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская поделилась своими прогнозами, когда для России наступит "судный" день.

Об этом она рассказала в интервью УНИАН.

По мнению Хомутовской, 2023 год будет сверхсложным для РФ и в этом году каждый день будет для России "судным". Она прогнозирует уход диктатора Путина от власти.

"На место Путина придет известный человек, но под новой "картинкой". Он не будет проевропейски настроен, поэтому страна начнет приходить в упадок. В целом в 2023 году в России начнутся бунты, будет рост доллара, будет жесткий экономический кризис", — говорит экстрасенс.

Также Хомутовская говорит о вероятности распада РФ в конце 2023 – начале 2024 года.

"В конце 2023 – начале 2024 года некоторые города могут отсоединиться от состава РФ. Там будет внутренняя война", – говорит она.

Также Людмила Хомутовская ответила на вопрос, который волнует, наверное, всех украинцев – когда умрет Путин.

"Не могу сказать, что он умрет завтра. Но что-то будет делаться, чтобы он якобы умер. Почему я говорю "якобы"? Потому что, согласно Таро, человек пойдет по дьяволу. Мы можем считать, что его убьют или придушат. Но на самом деле это жесткий обман", – подытожила экстрасенска.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее известная провидица дала прогноз военных событий на сентябрь.

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