Когда закончится война в Украине: прогноз известной карпатской мольфарки

Магдалена Мочиовски — карпатская мольфарка — сделала прогноз по боевым действиям в Украине, а именно, провидица предусмотрела, когда завершится война в Украине.

Провидица в интервью FEDOR TV рассказала о сроках завершения кривопролитного вторжения в Украину.

"Я с самого начала войны пытаюсь давать прогнозы. Но это не так легко, понимаете. Потому что мы говорим не о судьбе одного человека, а о судьбе всего мира", — говорит мольфарка.

По ее словам, с первого дня полномасштабной войны России против Украины к ней даже во сне "приходили" цифры, по которым она предполагала будущее.

"Эти цифры постоянно были связаны с четверкой. Я думала: четыре недели, ну четыре месяца. Я всегда говорила, что я ни в коем случае не хочу, чтобы это было до четырех лет. Поэтому мы молимся, чтобы это не было до четырех лет. Это еще может быть 4 число, четвертого месяца", — сказала провидица.

По прогнозу мольфарки, перелом в войне в Украине произойдет в сентябре 2022 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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