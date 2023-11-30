Кого будет засыпать деньгами в декабре-2023: астролог назвал три знака

Декабрь – время, когда уместно составлять грандиозные – можно даже сказать, наполеоновские – планы и воплощать их в жизнь.

С активными действиями в декабре придется поторопиться – уже с 13 декабря, отправившийся в ретроградную петлю Меркурий, начнет вставлять палки в колеса во всех сферах жизни. Кстати, это касается и покупки подарков к празднику – все приобретения второй половины месяца окажутся неудачными. Тех, кто окажется проворным и сможет уложиться в указанные сроки, будет буквально засыпать деньгами.

О тех, кто разбогатеет в это время, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Близнецы

Близнецы могут рассчитывать на солидные денежные поступления, источником которых станут их деловые партнеры – причем преимущественно зарубежные, деловое сотрудничество с которыми звезды рекомендуют продолжать и впредь. Разумеется, представители знака тут же отправятся по магазинам, остается только надеяться, они потратят не все, а только часть заработанного.

Весы

Весам звезды приготовили подарки, которые будут сыпаться на них со всех сторон. Дело не в празднике: им могут дарить не только традиционных для этого времени плюшевых мишек, имбирных человечков и пряничные домики, но и делать дорогие подношения. Как правило, они будут свидетельствовать о том, что даритель неравнодушен к представителю знака, но это уже совсем другая история.

Козерог

Козероги смогут "пожать" то, что "посеяли": подводя итог года, они поймут, что не только хорошо поработали, но и прекрасно заработали. Их заслуги в профессиональном плане невозможно будет переоценить, поэтому звезды советуют им немного побаловать себя. Конечно, можно припрятать заработанное, чтобы с удовольствием думать о собранной – кругленькой – сумме, а можно купить себе что-то такое, о чем давно мечтали.

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