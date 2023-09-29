Кого из знаков Зодиака в октябре ждут большие деньги

Деньги в нынешнем октябре никто не получит даром – во всех случаях над тем, чтобы заработать, придется потрудиться. Зато тем, кто не пожалеет времени и сил, удастся открыть свой бизнес, получить хорошую, престижную и высокооплачиваемую работу или просто солидную сумму денег.

О тех, кто разбогатеет в это время, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Овен

Овны в финансовом отношении могут рассчитывать на помощь коллег, бизнес-партнеров или друзей. Разумеется, денег они им просто так – непонятно, за что – не подарят, но затеянное ими совместное предприятие или проект, над которым они будут работать, принесут денежные выплаты, на которые представители знака не могли и надеяться. Главное – работать с полной отдачей.

Весы

Весы откроют для себя новые – невиданные – финансовые возможности, которыми им обязательно нужно воспользоваться. Правда, для этого представителям знака придется сделать то, чего они никогда раньше не делали: например, кардинально сменить сферу деятельности, начав заниматься тем, о чем они всегда мечтали – так вполне можно будет совместить приятное с полезным.

Водолей

Водолеи смогут осуществить проект, о котором мечтали предыдущие несколько лет – им удастся наладить сотрудничество с зарубежными партнерами, что не только выведет их на новый профессиональный уровень, но и позволит неплохо заработать. Валютные средства, полученные в результате, можно будет пустить на развитие бизнеса у себя дома.

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