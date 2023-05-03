Компьютерная томография органов малого таза: кому нужна и что показывает

Компьютерная томография – это процедура диагностической визуализации, в которой используется комбинация рентгеновских лучей и компьютерных технологий для получения изображений внутренней части тела.

Ваш врач назначил КТ органов малого таза? Что нужно знать о КТ малого таза, кому нужна такая диагностика, а кому следует выбрать другой метод обследования, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.



Компьютерная томография может показать подробные изображения любой части тела, включая кости, мышцы, органы и кровеносные сосуды. КТ не самый бюджетный вариант обследования, и нередко пациенты просят его заменить на классическую рентгенографию, часто не понимая, в чем их отличие, ведь оба вида диагностики используют рентгеновские лучи. В КТ рентгеновский луч двигается по кругу вокруг тела. Это позволяет получить много различных изображений одного и того же органа или структуры и обеспечивает гораздо большую детализацию. Врач получает не просто плоское изображение органа, а детализированное фото в 3Д-проекции, включая кости, мышцы и кровеносные сосуды.



КТ также можно использовать как контрольный диагностический метод во время биопсии, как часть подготовки к операции или перед будущим лечением.



В настоящее время компьютерная томография является основным визуализационным методом диагностики, в частности, большинства онкологических заболеваний.

Компьютерная томография в диагностике онкологии органов малого таза

Компьютерная томография используется для обнаружения первичных и вторичных новообразований, которые могут быть локализованы в малом тазу. Метод обычно незаменим для установления диагноза и, например, указания места забора биопсийного материала. Кроме того, КТ используется для оценки стадии онкологического процесса. КТ позволяет определить границу между здоровой тканью, сосудами, костной тканью и опухолевым поражением (например, для точного планирования операции или лучевой терапии). На основании результатов КТ появляется возможность подобрать оптимальный вариант лечения новообразований злокачественного характера.

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Также преимуществом КТ является и то, что это эффективный инструмент контроля за течением лечения и оценки эффективности противоопухолевой терапии. КТ позволяет выявить патологические изменения в паренхиматозных органах и оценить увеличение лимфатических узлов, например, в забрюшинном пространстве. Исследование позволяет оценить распространение опухолевого процесса в мочевом пузыре, прямой кишке и других органах малого таза. На основании КТ-изображения обычно оценивают операбельность опухоли. Диагностика играет фундаментальную роль в оценке результатов химиотерапии, поскольку позволяет унифицировать величину изменений у пациентов во время последующих контрольных обследований, а также во время и после лечения.

Показания к проведению КТ органов малого таза

Компьютерная томография органов малого таза может быть назначена как метод диагностики и оценки различных заболеваний, а также патологических состояний, таких как:

Боли внизу живота. КТ помогает определить причину боли внизу живота, в частности, если болевой синдром является результатом инфекции мочеполовой системы, воспалительных реакций, кистозных образований.

Оценка рака. Компьютерная томография применяется для оценки злокачественного процесса, для определения распространенности рака, метастазов и границ опухоли.

Кровотечения. КТ часто применяется для выявления причин развития кровотечения.

Контроль эффективности терапии. КТ позволяет оценить эффективность терапевтического воздействия, особенно в процессе лечения злокачественных опухолей.

Планирование оперативных вмешательств. КТ помогает спланировать хирургическое вмешательство на участок малого таза, например, с целью удаления кистозных образований и опухолей.

Оценка состояния репродуктивной системы. КТ как метод диагностики может использоваться для изучения состояния репродуктивной системы – матки, яичников, фаллопиевых труб, в случае подозрения на наличие любого заболевания.

Компьютерная томография органов малого таза с контрастом

КТ с контрастирующим веществом применяется, когда нужно очень четко определить нормальные и аномальные структуры в теле человека. Контраст работает как усилитель сигналов от больных тканей.

КТ с контрастированием проводится 3 способами – контрастное вещество можно вводить перорально, внутривенно или ректально. На КТ с контрастом следует идти натощак, то есть не есть не менее 6 часов до исследования, не курить и не пить кофе (хотя желательно выпить воду без газа).

КТ малого таза — как подготовиться

Независимо от того, будет ли вводиться контрастное вещество или нет, перед проведением диагностики рекомендуется соблюдать следующие правила:

употребление последнего приема пищи не позднее чем за 5-6 часов до исследования;

не курить в день обследования;

за день до исследования выпить не менее двух литров воды;

за час до обследования выпить 500 мл воды без газа и не мочиться.

Перед КТ не рекомендуется применять некоторые виды препаратов, поэтому врачу, назначающему обследование, следует предоставить список лекарств, которые использует пациент.

Примечание: хотя компьютерную томографию теоретически можно проводить в любое время, в том числе во время менструации, ее рекомендуется проводить до 10-го дня менструального цикла, чтобы исключить очень раннюю невыявленную беременность.

Противопоказания к компьютерной томографии

Компьютерная томография использует рентгеновские лучи, поэтому беременность является противопоказанием, но не абсолютным, для проведения теста.

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Врач сам решает, проводить ли тест беременной женщине, принимая во внимание диагностическую пользу и возможный риск для плода.



Дополнительные противопоказания к компьютерной томографии включают ввод контраста. Людям с аномальным уровнем ТТГ (если это йод-контраст) и креатинина, КТ с контрастированием не назначается.

Также существует список относительных противопоказаний к компьютерной томографии:

дети до 2 лет;

беременные женщины;

люди старше 60 лет.

Следует соблюдать особую осторожность, если раньше возникали осложнения после введения контраста.

Противопоказаниями также могут быть:

астма и эмфизема;

инсулинозависимый диабет;

гипертония;

печеночная и почечная недостаточность;

острая и хроническая сердечная недостаточность;

аллергия;

глаукома.

Отдельным видом противопоказания является наличие клаустрофобии — страха замкнутых пространств. Однако при необходимости диагностики обследование может быть проведено в состоянии медикаментозного сна.

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