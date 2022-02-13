Кому из знаков Зодиака повезет в любви 14-20 февраля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: астрология рассказывает обо всем, что ждет человека в этой области. Особенно актуально получить такой прогноз накануне Дня святого Валентина. Начало недели окажется не самым благоприятным временем для романтических событий любой направленности – в этот период, несмотря на праздник, нежелательно назначать свидания, делать предложения руки и сердца, праздновать помолвку и вступать в брак, но уже в следующие дни ситуация изменится к лучшему. А кому повезет в любви на этой неделе – с 14 по 20 февраля?

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам – преимущественно тем, кто недавно поссорился с близким человеком, ждет долгожданное примирение. Обе стороны конфликта недовольны сложившейся ситуацией, поэтому будут стремиться наладить отношения, и им это удастся. Главное, не начать разбираться, кто прав или виноват в случившемся, поскольку такой подход может вывести ссору на новый уровень, и уж тогда говорить о «мире под оливами» – точнее, в отдельно взятой паре, не придется.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, которые очень любят подарки, которые им дарят как по поводу, так и без, вполне могут рассчитывать на очередное подношение от любимого человека. Правда, скорее всего, это случится уже после праздника, но представителям знака не стоит капризничать по этому поводу, напротив, стоит проявить мудрость и получить удовольствием того, что персонально для них День святого Валентина таким образом пролонгировали, и поблагодарить за это любимого ими человека.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Звонок от некогда любимого человека откроет серьезные перспективы в личной жизни. Да, мудрость о том, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, никто не отменял, но почему бы не попробовать вернуть отношения, которые когда-то имели место быть? Все, что нужно сделать для этого представителям знака, так это пойти на встречу своему однокласснику или однокурснику – причем, не только побеседовать с ним, но и согласиться на встречу, а там будет видно, что к чему.

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