Кому из знаков Зодиака повезет в любви 21-27 февраля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: астрология рассказывает обо всем, что ждет человека в этой области. Главной темой в романтических отношениях на этой неделе станет признание своих ошибок: тем, кто в чем-то виноват перед любимым человеком, стоит признать свои ошибки и пообещать, что впредь подобное не повторится. Впрочем, открывать все свои секреты звезды не советуют – особо важные тайны рекомендуется оставить, так сказать, для личного пользования – во всяком случае, пока. А кому повезет в любви на этой неделе – с 21 по 27 февраля?

Овен (21.03 – 20.04)

Овны хорошо знают, что в случившейся с близким человеком ссоре на девяносто девять процентов, поэтому лучший способ наладить отношения – признаться в этом, тем более, что ситуация для этого сложится самая благоприятная и этим фактором необходимо воспользоваться. Ну, а заодно необходимо сделать выводы на будущее сделать выводы относительно того, что можно говорить своему партнеру, а что – нежелательно, дабы не в будущем не нарушать гармонию романтических отношений.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на человека, находящегося рядом с ними. Сделав это, они поймут, что поиски свой судьбы за тридевять земель, которые они вели долгое время, были напрасными, потому что тот, кто им нужен, все время жил и работал в непосредственной близости. А за скромной внешностью простого клерка скрывался умный, тонкий и начитанный собеседник, с которым так приятно иметь дело. Конечно, представители знака выяснят это с опозданием, но,как говорится, лучше позже, чем никогда.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы должны быть готовы к тому, что роман с человеком, живущим в другой стране, приведет к неожиданным и резким переменам в их жизни. Отношения, начавшиеся в это время, очень быстро перерастут серьезную связь, которая не оставит возможности для раздельного существования. Ну, а поскольку стороны романа живут в разных странах, кому-то придется поступиться квартирой – или домом – и местом работы и переехать в другую страну. Правда, произойдет это не сразу, поэтому представители знака еще успеют привыкнуть к мысли о том, что вскоре станут иностранцами.

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