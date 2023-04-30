Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 1 по 7 мая

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 1 по 7 мая?

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам – совершенно неожиданно для них – может признаться в своих чувствах человек, в которого они давно и, как им казалось, безответно влюблены. Теперь же, когда их мечта станет явью, главная задача – проявить хотя бы немного сдержанности и не прыгать от радости до потолка: с одной стороны, такая непосредственность понравится избраннику, с другой же – покажет моральную уязвимость – а значит, и зависимость – представителей знака.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам звезды настоятельно рекомендуют отказаться от присущего им снобизма хотя бы в личной жизни. Так, не стоит судить о новом знакомом, который появится в их круге общения на этой неделе, исключительно по его имиджу: такой – поверхностный – взгляд на человека, скорее всего, окажется ошибочным, о чем представители знака вскоре пожалеют. Необходимо дать незнакомцу шанс произвести благоприятное впечатление – оно превзойдет все ожидания.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам – правда, преимущественно тем, кто не так давно получил предложение руки и сердца – придется наконец-то дать на него ответ. То, каким он будет, зависит от каждого конкретного представителя знака и ситуации, в которой он оказался. Но, как бы там ни было, звезды, если, конечно, к их советам решат прислушаться, настоятельно рекомендуют соглашаться: их отношения с этим человеком станут основой долгого и счастливого брака.

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