Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 10 по 16 апреля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области. Кому повезет в любви на этой неделе – с 10 по 16 апреля?

Овен (21.03 – 20.04)

Овнов успех в личной жизни ждет только в том случае, если они проявят настойчивость и смогут наконец-то перейти от слов к делу. Скорее всего, любимый человек уже устал от их нерешительности, которая наводит на мысль о том, что они не испытывают к нему никаких чувств. Но, сделав шаг навстречу, представители знака смогут разрушить стену взаимного непонимания, в результате отношения наладятся.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам звезды настоятельно рекомендуют, как говорят в народе, разуть глаза: чувствуя одиночество, они ищут человека, с которым хотели бы завести серьезные отношения, но все время смотрят не в ту сторону. А все гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд: достаточно посмотреть вокруг – скорее всего, он давным-давно находится рядом – на него просто надо посмотреть под другим углом зрения.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам, которые недавно расстались с любимым человеком, звезды рекомендуют дать отношениям с ним второй шанс. Конечно, принято считать, что два раза в одну и ту же реку войти невозможно, но почему бы не попробовать, особенно если учесть, что для этого сложится благоприятная астрологическая обстановка. Также необходимо подумать о собственных ошибках и прегрешениях – исправив их, наладить отношения со своим бывшим удастся гораздо быстрее.

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