Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 10 по 16 июля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 10 по 16 июля?

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, затаившим обиду на близкого человека, стоит перестать носиться с ней, как это делает курица с яйцом, и вместо того, чтобы постоянно подпитывать ее эмоциями, включить голову и подумать о том, что ни к чему хорошему это не приведет. Возможно, имеет смысл успокоиться и помириться, тем более что, скорее всего, их партнер не хотел их обидеть, просто так получилось в пылу ссоры, в которой, кстати, всегда виноваты двое.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам, которые – с большой долей вероятности – на этой неделе будут выбирать между двумя претендентами на их руку и сердце, стоит хотя бы на непродолжительное время отказаться от метаний из стороны в сторону и прислушаться не к разуму, который в данном случае окажется не лучшим советчиком, а к сердцу. Конечно, можно строить отношения и в соответствии с принципом "стерпится – слюбится", но все-таки лучше опираться на чувства.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы с приятным удивлением обнаружат, что человек, которому они уже давно тайно симпатизируют, испытывает к ним такие же чувства. Главное для представителей этого стремительного и настойчивого знака – не торопить своего партнера в проявлении чувств и не форсировать события, поскольку таким образом можно оттолкнуть его от себя. Лучше всего – дать отношениям возможность развиваться постепенно и неторопливо.

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