Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 11 по 17 сентября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 11 по 17 сентября?

Лев (23.07 – 21.08)

Львов – прежде всего тех, кто пока еще не нашел свою вторую половинку – ждет судьбоносное знакомство, поэтому звезды настоятельно рекомендуют представителям обращают внимание на новых людей, оказавшихся в сфере их общения. Скорее всего, кандидат на их сердце, а затем и руку на первый взгляд на произведет должного впечатления, но это не значит, что от общения с ним нужно отказаться. Любой человек заслуживает второго шанса, а перспективный партнер – тем более, так что надо ему его дать, и все будет хорошо.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам звезды рекомендуют наладить отношения с человеком, который когда-то – причем, довольно давно – был в них влюблен, да и сейчас, похоже, продолжает испытывать к ним романтические чувства. Вот только сами представители знака упрямо не хотят этого замечать, а если замечают, то предпочитают не обращать на него внимания. И совершенно напрасно: велика вероятность того, что именно он предназначен им судьбой, и они уже который год отказываются от личного счастья.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам звезды приготовили сюрприз, который хотя бы ненадолго отвлечет их от любимого занятия – работы. Новое знакомство станет началом яркого флирта, а вот чем он закончится – расставанием или долгими отношениями – зависит только от самих представителей знака. Им желательно взвесить все «за» и «против» как первого, так и второго вариант, чтобы в последствии не жалеть о своем выборе. Что же до мнения звезд, то они советуют хорошо подумать - зря что ли он так старались?

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