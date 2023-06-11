Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 12 по 18 июня

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 12 по 18 июня?

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, давно и вполне благополучно состоящие в браке, в последнее время заскучали – им кажется, что жизнь проходит мимо, пока они прозябают в тихом "болоте" семейной жизни. Поскольку их партнер испытывает аналогичные чувства, велика вероятность того, что он решит устроить представителям знака перезагрузку отношений и приготовит с этой целью приятный сюрприз – например, поездку в горы, где чистый воздух, много зелени и относительная безопасность, что очень важно в наше время.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, несмотря на присущую им скромность и застенчивость, желательно сделать первый шаг и наконец-то объясниться с человеком, отношения с которым уже не первый год стоят на месте – не двигаясь ни вперед, ни назад. Пора изменить этот статус-кво и признаться любимому человеку в своих чувствах – скорее всего, он только этого и ждет, сам же не отваживался на откровенный разговор, поскольку еще более не уверен в себе – и чувствах партнера, – чем сам представитель знака.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам – особенно тем из них, кто считает, что их отношения с близким человеком уже отжили свое – стоит наконец-то сделать решительный шаг и расставить все точки над "и". Расставание, которое за этим последует, не стоит воспринимать как трагедию, поскольку таким образом представители знака просто расчистят место для новых чувств и отношений, появление которых в их жизни не заставит себя долго ждать – новое знакомство вот-вот произойдет.

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