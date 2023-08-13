Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 14 по 20 августа

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 14 п 20 августа?

Овен (21.03 – 20.04)

Овнов – с большой долей вероятности – ждет встреча с человеком, которого они давно не видели, но при этом не переставали думать о нем и мечтали увидеться. И вот теперь, когда судьба услышала и удовлетворила их просьбы, главное – не дать воли своему темпераменту и не испортить этим все дело. Представители знака вполне могут начать упрекать некогда – а в большинстве случаев и до сих пор – любимого человека в былых провинностях, а ему это вряд ли понравится, так что нужно сдерживать себя.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам звезды рекомендуют приготовиться к сюрпризу, который преподнесет им любимый человек. Возможно кого-то такая формулировка удивит: чего тут готовиться? Получил подарок – радуйся! Но в отношении представителей этого знака все не так просто: уровень их претензий всегда достаточно высок, поэтому им просто может не понравиться то, чем их решили порадовать, а скрыть свое недовольство они, скорее всего, не сумеют. Стоит ли говорить о том, что на отношениях это может сказаться не лучшим образом?

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям – правда, преимущественно тем из них, кому понадобиться помощь – стоит обратиться за ней к старому знакомому, с которым их когда-то связывали романтические чувства. Такой – во всех отношениях благоприятный – повод может стать триггером, который возобновит существовавшие, но, похоже, так до сих пор и не угасшие чувства. Главное, позаботиться о том, чтобы причина, по которой представители знака обратятся за содействием, была весомой – в противном случае их могут заподозрить в манипуляции.

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