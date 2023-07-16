Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 17 по 23 июля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 17 по 23 июля?

Лев (23.07 – 21.08)

Львам, которые рассорились со своей второй половинкой, пришла пора мириться, а поскольку виноватыми в ссоре были они, то и первый шаг в налаживании отношений должен быть за ними. Конечно, можно просто извиниться, но представители знака не ищут легких путей, поэтому, скорее всего, решат сделать подарок. Зная их склонность к широким жестам, можно предположить, что он будет грандиозным – любимый человек точно не устоит.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионов судьба решит соблазнить ярким романом, который вспыхнет внезапно и увлечет их так, что они позабудут обо всем на свете. Вот только продлится он, скорее всего, недолго, но нанести урон семейной жизни представителей знака может довольно серьезный – вплоть до развода. Конечно, их вторая половинка, прямо скажем, не подарок, но, тем не менее, стоит хорошо подумать: стоит ли сиюминутное удовольствие старых добрых отношений.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам – правда, только тем, кто некоторое время назад пережил болезненный разрыв с близким им человеком – стоит подумать о том, что время залечило их душевные раны, а значит, можно вступать в новые отношения. Конечно, процесс этот не будет быстрым, но постепенно – образно говоря, мелкими шажками – уже можно в них входить. Главное, не переносить на них старый опыт – в данном случае все сложится по-другому.

Читайте также: