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Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 18 по 24 сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 18 по 24 сентября

Кому из знаков Зодиака повезет в любви / Фото: Credits

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье. 

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области. 

Кому повезет в любви на этой неделе – с 18 по 24 сентября?

Овен 

Овны могут рассчитывать на сюрприз, который приготовит им близкий человек. Тем, с кем представители знака находятся в ссоре, они устроят грандиозное примирение, а тем, с кем пришлось долго находиться в разлуке, предстоит неожиданная – и очень приятная – встреча. В любом случае им обеспечены приятные эмоции и хорошее настроение на долгое время, а это уже немаловажно. 

Лев 

Львы могу встретить человека, с которым встретились довольно давно, но с тех пор не общались. Для представителей знака станет приятным сюрпризом тот факт, что он с тех самых пор думал о них и искал с ними встречи, хотя и не знал, где и когда она должна произойти. Звезды рекомендуют им присмотреться к своему старому знакомому – возможно, он вызовет у них ответную симпатию. 

Скорпион 

Случайная встреча, которая ждет представителей знака, вполне может закончиться серьезными отношениями с официальным их оформлением. Причем, касается это не только свободных и независимых, но и тех, кто давно состоит в браке. Возможно, новый роман будет иметь серьезные последствия романтического характера, поэтому не стоит сопротивляться неожиданно вспыхнувшим чувствам. 

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Дата публикации
Просмотры
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