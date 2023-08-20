Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 21 по 27 августа

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 21 по 27 августа?

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам – по мнению звезд – желательно перестать обижаться на любимого человека, поскольку это мешает полноценному развитию отношений с ним. Тем более, что его вины в случившемся не так уж и много – всему виной вспыльчивость представителей знака, которые – в пылу своих эмоций – способны сделать из мухи слона. Исправить ситуацию, загладив при этом свою вину, можно одним-единственным способом: успокоиться и помириться.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, как один из самых романтичных знаком Зодиака, очень трепетно относятся к разного рода знакам внимания – подаркам и сюрпризам. Причем, они совершенно некорыстны – для них главное не деньги, которые заплатили за презент, а тот факт, что любимый человек позаботился о том, чтобы доставить им радость. И сегодня повод для нее у представителей знака будет, к тому же, жаловаться на экономность партнера им не придется – сюрприз превзойдет все их ожидания.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам приятный сюрприз преподнесет сама жизнь: похоже, что на этой неделе они смогут получить известие от человека, который некоторое время назад исчез и не давал о себе знать. Неприятные предположения, которые все прошедшее с тех пор время строили представители знака, к счастью, не оправдаются – выяснится, что у их «пропажи» были исчезновения вполне уважительные причины. Теперь же он решил все свои проблемы и готов снова появиться в их жизни.

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