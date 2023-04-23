Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 24 по 30 апреля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье. Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 24 по 30 апреля?

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – едва ли впервые в жизни – смогут столкнуться с таким явлением, как служебный роман. Вполне возможно, что представители знака сочтут отношения подобного рода неприличными для таких высокоморальных людей, как они, но вспыхнувшие чувства не позволят им отказаться от увлекательного приключения. Впрочем, для тех из них, кто пока еще не обрел вторую половинку, роман может перерасти в брак.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы вполне могут рассчитывать на появление на своем горизонте человека, которого они давно не видели, но, несмотря на все старания, так и не могут забыть. То, как будут развиваться их отношения впредь, зависит только от желания самих представителей знака и их умения общаться легко, не допуская ссор и конфликтов: как известно, они – плохой фундамент для взаимной любви.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам не стоит торопиться с окончательным расставанием с близким человеком – если он по-прежнему дорог, возможно, стоит дать ему еще один шанс. Тем более что, похоже, он осознал свою вину и готов приложить любые усилия для того, чтобы ее загладить. Вполне возможно, что удастся начать отношения с чистого листа, о чем мечтают как сами представители знака, так и их вторая половинка.

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