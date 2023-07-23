Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 24 по 30 июля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 24 по 30 июля?

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, накануне поссорившимся со своей второй половинкой, не стоит на волне эмоций – как говорится, с места в карьер – бросаться мстить, отыскивая новые объекты для романтических отношений. Скорее всего, любимый человек уже осознал свою вину и готов предпринять шаги для примирения, причем, готов сделать это прямо сейчас – без долгих предисловий. Измена второй половинки может сделать эти планы неосуществимыми – не стоит рисковать отношениями.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы негативно относятся к знакомствам по протекции, предпочитая находить спутников жизни самостоятельно, а не при чьем-то содействии. Но в это время им имеет смысл изменить своим принципам, поскольку посредничество друзей или знакомых способно кардинальным образом изменить их личную жизнь. Так, человек, с которым их – с целью создания семьи – сведет кто-то из ближнего круга, вполне может оказаться тем, кого они тщетно искали и до сих пор не находили.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам стоит – хотя бы на время – отвлечься от работы и посмотреть по сторонам, причем, не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Вполне возможно, что рядом находится человек, который давно мечтает хотя бы о незначительном знаке внимания представителей знака. Стоит к нему присмотреться – а вдруг это именно тот, кого представители знака захотят назвать своей второй половинкой? Тем более, что нельзя всю жизнь проводить за работой, личная жизнь не менее – и иногда и более – важна.

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