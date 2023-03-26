Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 27 марта по 2 апреля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области. Кому повезет в любви на этой неделе – с 27 марта по 2 апреля?

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы могут рассчитывать на неожиданную и очень важную встречу, которая способна перевернуть всю их жизнь. Несмотря на кажущееся легкомыслие этого знака, относящегося к стихии Воздуха, они могут оказаться неготовыми к тому, чтобы отказаться от привычного жизненного уклада и, как говорят в таких случаях, обрести с любимым человеком мир в шалаше – для этого они очень сильно любят комфорт. Главное, не пожалеть об упущенной возможности стать счастливым.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – особенно те из них, кто в последнее время находится в неопределенном матримониальном положении – могут получить долгожданное предложение сменить статус "в отношениях" на статус "в браке". Решив принять его, представители знака займутся своим любимым занятием – обустройством своего жилья, которое и так является примером уюта и комфорта. Но, по мнению представителей знака, пределов совершенству нет, а новые условия жизни требует радикальных бытовых перемен.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи вполне могу рассчитывать на признание в любви, которого они ожидают уже довольно долго, – по какой-то причине любимый человек с ним не спешит. Теперь же пришла пора показать характер и самим представителям знака – они в состоянии довольно долго мучить партнера, не говоря ему ни "да", ни "нет". В конце концов, конечно же, согласятся, но время потянут, потешив тем самым свое самолюбие, которое, как они считают, было задето – как говорится, имеют право.

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