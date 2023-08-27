Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 28 августа по 3 сентября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 28 августа по 3 сентября?

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, для которых самой главной жизненной ценностью является семья, смогут продвинуться на несколько позиций на дороге, которая ведет их к заветной цели. Скорее всего, на этой неделе они еще не получат официального предложения руки и сердца, но на приглашение переехать в дом к своему партнеру со всеми вытекающими отсюда последствиями, могут рассчитывать вполне. Главное, не прыгать от радости до потолка, а продемонстрировать иную – более сдержанную – реакцию.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам – прежде всего, тем из них, у кого в последнее время испортились отношения с близким человеком – стоит попытаться их исправить. Для этого им нужно сделать то, в чем отчаянно нуждается их партнер: например, проявить по отношению к нему чуть больше душевной теплоты. Представителям знака сделать это будет нетрудно, а любимый человек обязательно оценит желание пойти ему навстречу. Ну, а на будущее стоит сделать важные выводы о том, что отношения не могут быть игрой в одни ворота.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыб ждет романтическое свидание с человеком, которого они – по исключительно объективным причинам – давно не видели. Имеет смысл подготовиться к нему, определив заранее темы для разговора: они не должны его встревожить или, уж тем более, обидеть, а только развлечь и обеспечить приятные эмоции. К тому же, не стоит торопить события, настаивая на том, чтобы отношения перешли в новую – более активную – важные события обязательно произойдут в свое время.

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