Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 3 по 9 апреля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 3 по 9 апреля?

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, которые недавно поссорились со своей второй половинкой и очень переживают по этому поводу, должны быть готовы к тому, что любимый человек придет к ним с повинной головой. Главное в таком случае – не "расчесывать" свою обиду дальше и не отталкивать своего партнера, а принять его извинения с готовностью и пониманием. Стоит помнить о том, что мир в отношениях стоит дорого, к тому же его очень легко потерять и крайне сложно – а иногда и невозможно – восстановить в полном объеме.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – в силу своей практичности и расчетливости – не верят в чудеса, и совершенно напрасно это делают. Одним из таких чудес станет для них любовь с первого взгляда, которую они всегда отрицали даже на уровне вероятности. На этой неделе они могут встретить человека, который очарует их сразу – с первых минут знакомства, не успев сказать и слова. Главное, чтобы они вызвали соответствующую ответную реакцию – безответное чувство вряд ли устроит представителей знака.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы очень осторожны, поэтому редко знакомятся на улице, предпочитая общение на работе. Но на этой неделе им стоит изменить своему незыблемому правилу – свою любовь, а возможно, и судьбу они смогут встретить прямо на дороге. Причем совершенно не обязательно в этом случае судить о новом знакомом по внешнему виду – достаточно вспомнить, как Ричард Гир в одежде бомжа прогуливался около мусорных баков на Манхэттене.

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