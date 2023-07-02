Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 3 по 9 июля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 3 по 9 июля?

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам не стоит отталкивать от себя человека, который, как им кажется, в прошлом плохо с ними поступил. Во-первых, та ситуация не такая уж однозначная, и представители знака изрядно себя накрутили, представив ситуацию исключительно в черном свете. Во-вторых, тот, кого они считают единственным виновником случившегося, хотя и сами приложили к этому руку, уже покаялся и готов продолжать отношения с чистого листа – возможно, стоит попробовать?

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам, которые в последнее время страдают от неустроенности своей личной жизни, необходимо снизить уровень своих претензий, планку которого они подняли буквально до небес. Если им удастся спуститься с небес на землю, претендент на их внимание, а затем руку и сердце найдется очень быстро. Более того, вполне возможно, что им удастся наладить отношения с собственным супругом, который, как выяснится, далеко не так плох, как они привыкли считать.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям – правда, преимущественно тем, кто пока еще не встретил свою любовь – надо быть готовыми к тому, что они обретут ее в самых неожиданных местах – например, в убежище во время тревоги. Главное для представителей знака, которые, увы, отличаются легкомыслием, – не упустить возможность устроить свою личную жизнь. Возможно, новый знакомый поначалу не будет вписываться в их представление об идеальном партнере, но нужно дать ему шанс "раскрыться" в полном объеме.

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