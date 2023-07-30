Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 31 июля по 6 августа

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 31 июля по 6 августа?

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам, которым, образно говоря, трудно пристать к какому-то одному берегу, на этот раз необходимо будет сделать выбор между двумя претендующими на их сердце людьми. Разумеется, руководствоваться при этом необходимо чувствами – как говорится, сердцу не прикажешь, но к доводам разума тоже стоит прислушаться: как известно, отношения, основанные на расчете, ничем не хуже остальных, главное, чтобы расчет был правильный.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам не стоит верить слухам и сплетням о любимом человеке, которые в это время могут достичь их ушей. Даже если у них возникнут сомнения, прежде всего, им нужно подумать о том, почему распространяющий их человек вообще такое говорит – станет понятно, что он преследует свою корысть, а это уже совсем другая история. Но если представителям знака удастся сохранить веру в порядочность близкого им человека, отношения с ним выйдут на новый уровень.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи могут – наконец-то! – получить известие, которого долго ждали. Любимый человек, который является его автором, вряд ли станет объяснять причину своего продолжительного молчания, но представители знака должны понимать, что она была очень и очень уважительной. Да и зачем копаться в том, что уже прошло, если можно наслаждаться моментом, получая удовольствия от того, что находятся не в прошлом или будущем, а здесь и сейчас.

Читайте также: