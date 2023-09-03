Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 4 по 10 сентября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 4 по 10 сентября?

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, которым пылкость и возбудимость присуща во всех жизненных сферах, прежде всего демонстрирую эти качества в личной жизни, буквально обрушивая их на близких людей. В это время звезды настоятельно советуют им не пугать любимого человека своим темпераментом и энтузиазмом, «тонко» намекая им на то, что пора бы уже оформить существующие отношения официально или хотя съехаться для совместной жизни. Если представителям знака удастся проявить сдержанность, все сложится само по себе.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам очень важно показать любимому человеку, что они могут быть не только ветреными и легкомысленными, но и серьезными и надежными. К тому же, его может раздражать тот фактор, что они, как им кажется, каждый день общаются с разными людьми – присущая представителям знака двойственность выбьет почву из-под любых – даже самых крепких – отношений. Поэтому стоит дать им еще один шанс, перестав испытывать терпение близкого человека – оно не беспредельно.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям, которые решат сделать сюрприз близкому человеку, звезды настоятельно рекомендуют думать не о себе, а о нем – выбирая то, что доставит удовольствие именно ему. В противном случае партнер может и не оценить мероприятие, на которое будут потрачены значительные силы и средства. В креативности представителей знака сомневаться не приходится – тут все будет сделано идеально, а вот суть сюрприза может оказаться совсем неинтересной тому, для кого он предназначен.

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