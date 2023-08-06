Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 7 по 13 августа

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 7 по 13 августа?

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам звезды рекомендуют снизить градус претензий, предъявляемых к близкому человеку – причем, касается это не только нового знакомого, отношения с которым еще не устоялись, но и супруга, с которым прожито вместе много лет. За прошедшее время количество недовольства перешло в качество, поэтому с каждым разом все сложнее и сложнее не обращать на них внимание. Но стоит подумать о том, почему этот человек до сих пор рядом – возможно, это и есть ответ на вопрос.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам, похоже, пора переходить от томных взглядов и слов к делу: необходимо проявить инициативу в отношениях с человеком, которому они симпатизируют, поскольку он, скорее всего, только этого и ждет. Кто-то должен сделать первый шаг, а убеждение в том, что это обязательно должен быть мужчина, является не более чем предрассудком, которым в данном конкретном случае не только можно, но и нужно пренебречь.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам, которые большую часть времени проводят в тумане любовных грез, в реальной жизни сложно найти человека, который бы им соответствовал. Но в это время – с большой долей вероятности – судьба преподнесет им подарок, о котором они давно мечтали. Правда, мужчина мечты вполне может иметь не тот облик, которые рисовали в своих фантазиях представители знака, поэтому важно не делать скоропалительных выводов, допуская, что первое впечатление может оказаться ошибочным.

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