Кому из знаков Зодиака повезет в любви с 9 по 15 октября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 9 по 15 октября?

Лев

Львы узнают что-то такое, что очень их порадует: им станет известно, что человек, которому они откровенно симпатизирует, тоже испытывают к ним нежные чувства. Обрадовавшись, они будут думать о том, как вести себя в данных обстоятельствах: дать предмету своей любви знать о своем отношении или положиться на судьбу и пустить дело на самотек. Впрочем, какой бы сценарий ни выбрали, можно не сомневаться – они обставят все наилучшим способом.

Стрелец

Стрельцам необходимо быть готовыми к встрече с человеком из прошлого, с которым их когда-то связывали романтические отношения. Вполне возможно, что ни с одной, ни с другой стороны чувства еще не угасли, поэтому можно попытаться начать все с той точки, на которой они когда-то пришлось остановиться. Конечно, всем известно, что два раза войти в одну и ту же реку невозможно, но почему бы не попробовать,?

Козерог

Козероги – особенно те из них, у кого в последнее время расстроились отношения со второй половинкой – получат шанс их наладить. Близкие и любимые люди будут охотно идти на контакт, легко прощать нанесенные обиды и искренне каяться перед теми, кого задели сами. Впрочем, удача ждет и представителей знака, пока еще не встретивших человека, с которым им захотелось бы связать свою судьбу. – возможно, именно в эти дни удастся это сделать.

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