Кому из знаков Зодиака повезет в любви со 2 по 8 октября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – со 2 по 8 октября?

Близнецы

Близнецы могут рассчитывать на приятный сюрприз от звезд, которые подстроят их примирение с любимым человеком. Представители знака очень переживали по поводу этой – досадной – размолвки, поэтому обрадуются, узнав, что тот, кого они обидели, тоже очень хочет помириться, но не знает, как сделать шаг навстречу. Вот высшие силы и столкнут их – как будто бы случайно, но на самом деле встреча будет закономерной: звезды считают, что они должны быть вместе.

Дева

Девам – особенно тем из них, кого в последнее время тяготит семейная жизнь – захочется вспомнить былой роман, тем более, что недавно они случайно встретились с человеком, в которого когда-то были влюблены, и обменялись с ним телефонами. Бередить ли душу воспоминаниями и пытаться войти в одни и те же отношения еще раз, или нет, решать только самим представителям знака, главное, впоследствии не пожалеть о своем выборе.

Рыбы

Рыбам звезды настоятельно рекомендуют не судить о человеке, которого они встретят в это время, по одежке: за скромным – во всяком случае, на первый взгляд – образом может скрываться статусный, далеко не бедный и очень интересный человек. Если сейчас оттолкнуть его только потому, что он одет как-то не так, как им бы того хотелось, впоследствии придется всерьез пожалеть, так что не стоит торопиться с оценкой достоинств нового знакомого.

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