Кому из знаков Зодиака повезет в работе и карьере нынешней зимой

Профессиональное везение – вещь избирательная: сегодня оно сопутствует одним, а завтра – другим.

Нынешней зимой все будет развиваться по традиционному сценарию: судьба и звезды выберут знаки Зодиака, к которым проявят особую симпатию, назвав их своими любимчиками. Кому повезет в работе нынешней зимой?

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы могут рассчитывать на неожиданное – можно сказать, волшебное – продвижение по карьерной лестнице. Причем, начинаться все будет не с самых приятных событий: представители знака получат от начальства задание, которое они, каждый – по своей причине, категорически не захотят выполнять. Но, по иронии судьбы, именно во время работы над нежелательным проектом они познакомятся с человеком, который составит им протекцию, ее следствием станет новая должность с соответствующей – солидной – зарплатой.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы нынешней зимой неожиданно для всех – да, впрочем, и для себя самих – почувствуют тягу к творчеству, каждый – к своему его виду: кому-то захочется рисовать, кому-то – писать рассказы. Самое главное в это время – выдвинуть свои работы на суд критиков, кураторов, издателей и публики. Возможно, их произведения сразу и не кинутся скупать, но о них заговорят, а это уже немаловажно. К тому же, именно этот фактор сыграет важную роль в их везении: созданные представителями знака шедевры придутся по душе знающим людям – они создадут творцам рекламу, а там и гонорары подтянутся.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы смогут стать сами себе волшебниками: их профессиональное везение будет непосредственно связан с генерацией потрясающих идей, а в них у представителей знака нынешней зимой нехватки наблюдаться не будет. Но придумать что-то новое и перспективное – только половина дела, нужно также определиться с тем, как воплотить свои планы в жизнь. Если все стадии подготовки к реализации нового проекта будут пройдены правильно, начальству по достоинству оценит старания Весов и заслуженно повысит – возможно, удастся перешагнуть через несколько ступенек карьерной лестницы сразу.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – особенно те из них, у кого за плечами большой и удачный профессиональный опыт – столкнутся с тем, что репутация, на которую они трудились все предыдущее время, теперь поработает на них. Представители знака могут получить новое назначение или проект, о котором мечтают все работающие рядом сотрудники. Необходимо будет оправдать доверие, которое им окажут, но с этим у Скорпионов сложностей точно не возникнет – они точно знают, что и как нужно сделать. Главное, сосредоточиться на выполняемой работе и помнить, что к везению должна прилагаться упорная работа.

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