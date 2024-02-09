Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 11-12 февраля

Нынешние выходные, 11 и 12 февраля, благоприятны для отдыха, но только в том случае, если он будет пассивным – только так удастся восполнить иссякающие силы – как моральные, так и физические.

Суббота, 10 февраля, - день, когда каждому сопутствует хорошее настроение, но энергетика слишком слаба для активных действий, поэтому лучшее "занятие" для этого времени – что-то необременительное: например, можно читать, слушать музыку, заниматься рукоделием и… мечтать. Все, что человек сегодня увидит в своих фантазиях, обязательно сбудется, поэтому желания необходимо загадывать по максимуму, чтобы впоследствии не жалеть об упущенных возможностях. Воскресенье, 11 февраля, желательно продолжать строить планы на будущее, тщательно продумывая каждый пункт и старательно прописывая каждую деталь – в таком случае их гораздо легче будет осуществить. В это время также нужно помогать другим людям: речь в таком случае необязательно идет о благотворительности: содействие может быть нематериальным, но от этого не менее важным и ценным. Кому повезет в такое время?

Овен

Овны ощутят позитивный настрой, который позволит им совершить нечто необыкновенное. Правда, к активным действиям – прежде всего хозяйственного направления – это иметь отношения не будет, а вот к личной жизни – вполне. Звезды настоятельно рекомендуют им выяснить отношения с близким человеком – страничку ссор и взаимных обид удастся перевернуть.

Дева

Девам, которые вынуждены принять важное жизненное решение, звезды советуют сделать это именно на нынешних выходных – в таком случае оно окажется максимально правильным и успешным. Главное – никого не слушать, а положиться только на свои соображения и – особенно! – свой внутренний голос: он не позволит ошибиться.

Стрелец

Стрельцам, несмотря на выходной, удастся завершить важный проект, который они не успели довести до ума в течение рабочей недели. За это они должны будут благодарить свойственным им перфекционизм, который не позволит им бросить начатое на полпути. Работа не потребует от них большого количества времени и сил, а результат даст повод гордиться собой.

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