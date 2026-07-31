Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 1-2 августа

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Суббота, 1 августа, выпадает на один из самых сложных — и опасных — дней лунного календаря. Но, учитывая такую его характеристику, в панику спадать не стоит — достаточно соблюдать правила осторожности, о которых говорят астрологи.

В такой день нежелательно общаться с окружающими людьми — прежде всего, малознакомыми и агрессивно настроенными, но и контакты с близкими желательно сократить до минимума — конфликт, который вспыхнет сегодня, может впоследствии дорого нам обойтись.

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Также, несмотря на выходной день и жаркую погоду, которую обещают синоптики, лучше не покидать стен родного дома — именно за его порогом нас могут ожидать неприятности. В самом выгодном положении будут находиться счастливые обладатели загородных коттеджей и дач — они окажутся одновременно и в своем доме, и на природе, которая создаст прекрасные условия для отдыха и релакса.

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Воскресенье, 2 августа, время активной — и результативной — деятельности. Прежде всего, она коснется бытовых и хозяйственных вопросов, но и профессиональную деятельность списывать со счетов не стоит — начав сегодня работу над важным проектом, можно будет сделать прекрасный задел для следующей рабочей недели.

Считается, что в такой день можно совершить даже невозможное, так что главное — действовать, а все остальное приложится. Кому повезет в такое неоднозначное, но интересное время?

Телец

Тельцам звезды советуют отправляться в долгожданные путешествия, вот только для решающего шага в этом смысла нужно выбрать не субботу, а воскресенье. Отправившись в дорогу в это время, можно рассчитывать на то, что все — от билетов и трансфера до расписания экскурсий — сложится максимально успешно.

Субботу желательно потратить на сборы, которые также являются очень важными: от того, как представители знака подготовятся к поездке, будет во многом зависеть ее успешность, так что не стоит жалеть времени и сил на то, чтобы оценить и учесть все возможные тонкости и нюансы.

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Скорпион

Скорпионы могут рассчитывать на приятную новость, на которую они в последнее время уже и не надеялись. Скорее всего, она будет касаться любимого человека, который не так давно исчез из поля их зрения и не давал о себе знать.

Представители знака успели всерьез обидеться на своего партнера, но нынешняя встреча покажет, что у него для такого рода поведения есть уважительная причина, о которой никто даже не догадывался. В сложившейся ситуации остается только порадоваться тому, что все сложится таким — максимально благоприятным — образом

Водолей

Водолеям, которые давно мечтали о переезде на новое место жительства — как в другую квартиру или город, так и в другую страну — именно в эти выходные нужно сделать решающий шаг в этом направлении.

При этом совершенно неважно, на каком этапе передислокации они в данный момент находятся — только подбирают и оценивают возможные варианты или пакуют чемоданы, которые планируют взять с собой, главное — начать действовать. Правда, для этого больше подходит воскресенье, а не суббота — в этот день желательно отдохнуть перед серьезным рывком.

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