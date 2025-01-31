Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 1-2 февраля

Нынешние выходные, 1 и 2 февраля, не самые простые в лунном календаре, но, учитывая их особенность и выбрав правильную линию поведения, можо провести их не без приятности.

Суббота, 1 февраля, время противостояния добра и зла, оно пока еще только намечается, поскольку ни одна его сторона еще не вошла в силу и не может одолеть другую, но это не значит, что сложившейся ситуацией можно пренебречь. Любой поступок будет иметь большое значение для будущего человека, поэтому необходимо избегать поступков, которое может поставить его в неловкую ситуацию и, как следствие, создать ему плохую репутацию. Тем не менее, несмотря на негативные космические энергии, день может быть очень успешным – особенно в финансовом отношении.

Воскресенье, 2 февраля, день кардинальных перемен во всех сферах жизни. Самое главное в это время – думать над каждым своим шагом, поскольку легкомыслие станет главным препятствием, мешающим продвигаться к поставленным – особенно личным – целям. Кому повезет в такое непростое, но интересное время?

Рак

Раки на собственном опыте убедятся в справедливости пословицы «что посеешь, то и пожнешь»: все, что случится с ними в это время, предопределено их собственными поступками, слова и даже мыслями последнего времени. Поскольку за представителями данного – тактичного и доброжелательного – знака никаких грехов не числится, они могут рассчитывать на приятные моменты, которые их несомненно порадуют – например, получение приятного известия, которого они давно ожидали.

Весы

Весам ответ на важный – жизненный или профессиональный – вопрос, который представители знака ищут уже довольно давно, в это время даст им Вселенная. В связи с этим очень важно обращать внимание на любые знаки, которые она будет подавать. Не стоит ожидать того, что кто-то напрямую скажет им, что и как нужно делать поскольку звездная помощь может прийти в виде случайной фразы, услышанной в толпе, или вырванной из контекста цитаты и даже надписи на сити-лайте.

Скорпион

Скорпионам звезды обещают времяпрепровождение, которое является логичным для выходных дней, и им является отдых. В последнее время представители знака много и упорно работали, поэтому им необходимо восстановить силы – как физические, так и моральные. Более благоприятный период чем выходные для этого сложно найти, а что касается условий, то об этом позаботятся космические энергии – не стоит удивляться неожиданному предложению провести время на курорте или в загородном отеле.

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