Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 1-2 июля

Нынешние выходные – по разным причинам – не лучшее время для расслабления и релаксации, но это не значит, что нужно отказаться от отдыха в пользу работы.

1 и 2 июля – дни, энергетика которых окажется настолько сильной, что ее просто невозможно будет игнорировать. Ну а тот факт, что определяющий ее знак сменится с плюса на минус, означает только то, что в это время никому не будет скучно. Кому повезет в это интересное время?

Суббота, 1 июля, – день мощнейшей космической энергетики, которая способна принести удачу в любом – даже самом сложном – деле. Правда, коснется это только тех, кто не боится работы – с неба, в виде манны небесной, ни на кого ничего не свалится – необходимо будет приложить усилия, впрочем, их потребуется гораздо меньше, чем в любое другое время. Те, кто не пожалеет выходного дня для того, чтобы потратить его на решение какой-то профессиональной задачи, могут рассчитывать на серьезную отдачу от своих действий. На отдых, что бы мы под этим словом ни подразумевали, времени практически не останется, но важно не упустить такое плодотворное для работы время – оно повторится только через месяц.

В воскресенье, 2 июля, направленность энергетических потоков, которые идут на Землю, резко изменится – оно станет резко отрицательным. Силы зла, которые выйдут на поверхность в эти дни, могут изрядно подпортить людям жизнь. Чтобы этого не произошло, астрологи советуют обращаться за помощью к силам добра и света: заняться благотворительностью, сходить в церковь или хотя бы обойти свой дом по часовой стрелке с горящей свечой – считается, что это отпугнет от него беды и несчастья. К тому же его стены сегодня – без крайней на то необходимости – лучше не покидать, тем более что в своем доме всегда можно найти занятие.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы почувствуют, что деньги буквально плывут к ним в руки – что и говорить, ощущение приятное. Правда, произойдет это, скорее всего, в субботу, зато воскресенье можно будет посвятить не менее приятным мыслям о том, как потратить данные финансовые поступления. Необходимо также подумать о том, как обеспечить себе следующие транши – для планирования будущих профессиональных достижений прекрасно подойдет воскресенье.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам звезды настоятельно рекомендуют отправляться в поездки самого разного характера – от командировок до путешествий. И то, и другое окажется одинаково продуктивным, но вояжи профессионального характера не только обеспечат приятные впечатления, но и финансовые поступления. Смущаться тем, что поездка начнется в выходной, представителям знака не стоит – в понедельник они будут готовы к работе.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам звезды советуют обратить внимание на свою личную жизнь – именно здесь представителей этого сдержанного и, как кажется, неэмоционального знака ждут самые приятные события. Велика вероятность того, что затянувшаяся неопределенность в отношениях с близким человеком наконец-то получит свое логическое продолжение – например, предложение руки и сердца. Те, у кого еще нет постоянного партнера, вполне могут его обрести.

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