Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 1-2 июня

Нынешние выходные – 1 и 2 июня – связаны с резким перепадом космической энергии, когда полноценным и убедительный «плюс» сменится радикальным «минусом», поэтому за два дня может успеть отдохнуть как активно, так и пассивно.

Суббота, 1 июня, желательно посвятить воплощению в жизнь самых серьезных и грандиозных проектов: прежде всего, конечно, в выходной они должны иметь отношение к хозяйству, но жаль тратить такое драгоценное время на бытовые хлопоты – уместнее заняться решением важной профессиональной задачи.

Помощи в этом плане можно ожидать от окружающих людей – как близких, так и совершенно незнакомых: нуждаясь в помощи, нужно просто попросить о ней Воскресенье, 2 июня, необходимо отказаться не только от серьезных дел, но и от общения – астрологи считают, что этот день нужно провести в одиночестве.

Ответы на важные вопросы придут как от внутреннего голоса самого человека, так и посредством знаков, которые будет посылать Вселенная – не стоит их игнорировать. Энергия в этот день будет стремиться к нулю – особенно в послеобеденное время, поэтому просто необходимо хотя бы ненадолго забыть обо всем, переключиться на что-то приятное и отдохнуть.

Близнецы

Близнецам повезет со стартом любых новых проектов, включая не только бытовые хлопоты, о и профессиональную деятельность. Будучи начатыми в субботу, они позволят достичь любых – даже самых смелых – целей, которые непродолжительное врем назад казались нереальными. Ударно поработав, в воскресенье представителям знака желательно передохнуть, чтобы в понедельник продолжить работу.

Дева

Девам звезды рекомендуют заняться их любимым делом – облагородить пространство вокруг себя. Какой бы способ они для этого не выбрали – строительство, ремонт, перестановку мебели или генеральную уборку, такие хлопоты станут для них хорошей приметой. В результате представители знака не только получат удовольствие от своих занятий, но и «забронируют» себе удачу на ближайшее время во всех сферах в жизни.

Скорпион

Скорпионы получат приятное известие, которое ждут уже довольно долго и, как м уже стало казаться, бесперспективно – теперь же их радости не будет предела. Скорее всего, благая весть будет касаться детей представителей знака, которые – в учебе, спорте или творчестве – оправдают возложенными на них родителями надежды. Останется только похвалить своего ребенка, а заодно и себя – в их успехах «виноваты» и сами представители знака.

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