Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 1-2 ноября

Субботу, 1 ноября, звезды советуют посвятить благотворительности: можно — и нужно — перечислить средства нуждающимся, оказывать им посильную помощь, заниматься волонтерством. Важно помнить, что любые хорошие — впрочем, как и плохие — дела обязательно вернутся в виде бумеранга, а каким он будет, решать каждому самостоятельно. От активных действий и — особенно! — начала важных дел, даже если они будут касаться хозяйственной сферы, нужно отказаться, сегодня для них — не лучшее время. Не стоит также выяснять ни с кем отношения и отправляться в поездки и командировки, а отдых должен быть полноценным, но без резких движений.

Воскресенье, 2 ноября, — день возвращения в наше жизнь прошлого — в виде людей, которых мы когда-то знали, и ситуаций, которые произошли энное время назад, но, скорее всего, не получили логического завершения. К такому развитие событий необходимо морально приготовиться заранее — как правило, встречи — как в прямом, так и в переносном смысле — даны нам для того, чтобы отмотать ленту жизни назад и исправить совершенные ранее ошибки: иногда — как в воскресенье — это бывает возможным. Не стоит отказываться от общения с окружающими — оно может стать источником важной информации. Кому повезет в это время?

Овен

Овнам в эти дни особенно важно оказать помощь кому-то из окружающих — как кому-то из знакомых, например, пожилой соседке, так и совершенно незнакомому человеку, который будет нуждаться в их участии. Взамен звезды обещают не только бумеранг добра, как всем в этот день, но и — в качестве бонуса — урегулирование важной жизненной или профессиональной проблемы, которая в последнее время уже начала казаться неразрешимой. Так что самое важное в сложившейся ситуации — не скупиться добрые дела.

Близнецы

Близнецам не стоит отказываться от мероприятия, на которое их могут позвать в это время. Велика вероятность того, что именно там они заведут не только интересное, но и очень полезное для себя знакомство Прежде всего, оно коснется профессиональной деятельности представителей знака, и это очень быстро поможет им прийти к цели, которую они в данный момент перед собой поставили. С помощью нового знакомого они заключат перспективный контракт или получат очень выгодный заказ.

Рыбы

Перед Рыбами откроются новые перспективы и возможности, причем — и это логично для выходных — не профессионального, а личного свойства. Разумеется, прежде всего это коснется одиноких представителей знака, но и те, кто давно находится в браке — как официальном, так и гражданском — в обиде не останутся. Первым удастся встретить человека, рядом с которым они захотят остаться надолго, а возможно, и навсегда, вторым представится возможность урегулировать отношения, которые слегка «расшатались».