Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 1-2 октября

1 и 2 октября – не время для того, чтобы лежать на диване: они предназначены для работы – как умственной, так и физической. Главное, все грамотно спланировать и следовать пунктам плана, стараясь не выбиваться из графика.

Суббота, 1 октября, благоприятна для интеллектуального труда, поэтому в это время можно составлять отчеты – как бухгалтерские, так и о проделанной работе, писать рефераты и заниматься литературным творчеством. Свойственные человеку таланты расцветут буйным цветом – этим фактором желательно воспользоваться тем, кто давно собирается сделать их основой для своей работы. Любые умственные задачи будут решаться легко, правда, к работе над ними необходимо будет подключить не только разум, но и интуицию – она в этот день окажется на высоте.

В воскресенье, 2 октября, звезды пошлют на Землю мощный потом энергии, который будет переполнять каждого из нас – важно грамотно распорядиться приливом физических сил. Не стоит браться за непосильную работу, да и вообще желательно экономить энергию, в противном случае легко можно надорваться и рабочая неделя, которая начнется после выходных, вряд ли пройдет в продуктивном ключе. Оптимальный вариант – посвятить этот день спорту: он не только даст выход энергии, но и даст необходимый заряд бодрости и желание работать.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны смогут почувствовать себя немного волшебниками: все, что они скажут – или подумают, – моментально материализуется. Поэтому важно выбрать первостепенные мечты, которые хотели бы воплотить в жизнь представители знака, и сосредоточиться именно на них. Ну, и, конечно, ни в коем случае нельзя включать в список желаний зло в отношении других людей – бумеранг никому не нужен.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам необходимо обращать внимание на идеи, которые в эти дни придут им в голову: одна из них окажется не просто продуктивной, а – без преувеличения – гениальной, будучи воплощенной в жизнь, она принесет представителям знака не только солидные дивиденды, но и известность в профессиональных кругах. Главное, до понедельника не забыть, в чем суть идеи "на миллион".

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам, которые озабочены состоянием своих финансов, удастся значительно улучшить материальное положение. Каким образом это произойдет, не имеет особого значения: кому-то вернут старый долг, присовокупив к нему "благодарность", а кто-то в частной – дружеской – беседе получит выгодное предложение, от которого просто невозможно будет отказаться.

Читайте также: